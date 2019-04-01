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Безупречный белый образ: новый выход Бейонсе в соблазнительном боди

Культовая певица блистала на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Известная певица Бейонсе
Известная певица Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Каждый выход в свет американской певицы Бейонсе вызывает у публики фурор, ведь эпатажная звезда выбирает самые экстравагантные образы. И очередной светский выход не стал исключением.

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Триумфатор премии NACP Image Awards Бейонсе позировала на красной дорожке в роскошном белом наряде - боди с глубоким декольте и платьем-накидкой с высоким разрезом, которое оголяло ноги певицы и плечо, делая образ сексуальным. Сам наряд напоминал смокинг в современном варианте, а благодаря широкому поясу выгодно выделилась талия Бейонсе. 

Стильне образы Бейонсе и Джей Зи
Стильне образы Бейонсе и Джей Зи
Фото: instagram.com/beyonce

Главный атрибут звездного аутфита – белая классическая шляпа с широкими полями. Также образ Бейонсе обогащали волнистые волосы, крупные серьги и серебристые босоножки на шпильке. В total-white look знаменитость выглядела роскошно, за что и получила массу комплиментов от поклонников. 

Напомним, ранее Бейонсе опубликовала фото, на которых позирует в облегающем пиджаке и боди с трендовым леопардовым принтом, вызвавших бурю комплиментов со стороны ее подписчиков. А также похвасталась новым черным кружевным нарядом от Saint Laurent.

Об очередном скандале в семье Бейонсе смотрите в нашем сюжете:

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