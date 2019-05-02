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Billboard Music Awards 2019: ТОП-5 самых откровенных образов

Смелые и шикарные платья звезд на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Хип-хоп певица Cardi B
Хип-хоп певица Cardi B
Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения одной из крупнейших музыкальных премий США Billboard Music Awards 2019. Звезды скрупулезно готовились к этому торжеству и подбирали эффектные образы, а некоторым гостям праздничного вечера удалось эпатировать публику откровенными нарядами. 

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26-летняя американская хип-хоп певица Cardi B на красной дорожке продемонстрировала не только роскошный желтый наряд от Moschino, но и подтянутую фигуру. Усыпанный стразами наряд состоял из топика с глубоким декольте и юбкой с разрезом. 

Cardi B позирует в Moschino
Cardi B позирует в Moschino

Еще одна красотка Голливуда Джулианна Хаф похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде. Американская танцовщица сделала ставку на смелом костюме молочного цвета с вышивкой от дизайнера Rob Zangardi. Короткий топ в сочетании с мини-шортами и удлиненным пиджаком смотрелся весьма гармонично с загорелой кожей блондинки. Свой сексуальный аутфит знаменитость дополнила светлыми туфлями на шпильке. 

Смелый образ Джулианна Хаф от дизайнера костюмов Rob Zangardi
Смелый образ Джулианна Хаф от дизайнера костюмов Rob Zangardi
Фото: AFP

Не менее искусительным нарядом похвасталась и нидерландская модель Синди Кимберли. 20-летняя красотка надела блестящее боди с экстремальным декольте в сочетании с прозрачной юбкой. Наряд песочного оттенка облегал слегка пышные формы жгучей брюнетки. 

Модель Синди Кимберли
Модель Синди Кимберли
Фото: AFP

Пожалуй, самым сочным образом порадовала фанатов диджей Шантель Джеффрис, которая появилась на церемонии вручения премии в полупрозрачном комбинезоне от дизайнера Yousef Al Jasmi. Изделие было декорировано серебристыми камнями поверх мелкой сетки бежевого оттенка. Из обуви звезда предпочла красивые босоножки Loriblu, которые визуально удлинили ноги красотки. 

Диджей Шантель Джеффрис в комбинезоне Yousef Al Jasmi
Диджей Шантель Джеффрис в комбинезоне Yousef Al Jasmi
Фото: AFP

Удивила публику голливудская актриса Ева Лонгория, которая упорно работала над своей фигурой после рождения сына. На красной дорожке 44-летняя знаменитость появилась в ультракоротком платье от Alberta Feretti. Черное изделие асимметричной формы позволило выставить на показ подкаченные ножки голливудской звзеды. 

Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
Фото: AFP

Список победителей премии Billboard Music Awards 2019 смотрите тут.

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