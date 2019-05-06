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Бирюзовые бусы и белый жакет: изысканный образ Терезы Мэй

Британский политик удивила красивым нарядом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:33
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Фото: AFP

На работу, как на праздник – главный девиз британского премьер-министра Терезы Мэй, которая обожает носить яркие пиджаки и самые интересные украшения. 

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Так, для конференции в Шотландии британская чиновница выбрала весьма нарядный образ – классические черные брюки свободного кроя и белый жакет на одну пуговицу. Свой изящный костюм премьер-министр Англии дополнила белой базовой майкой. 

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в Шотландии
Премьер-министр Британии Тереза Мэй в Шотландии
Фото: Getty Images

Ярким акцентом делового образа Терезы Мэй стали массивные бусы насыщенного бирюзового цвета в виде ожерелья и браслета. Также из украшений политик надела часы на металлическом ремешке и серебристые серьги-гвоздики. Завершали образ черные классические туфли. 

Тереза Мэй
Тереза Мэй
Фото: AFP

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. Обула леди свои любимые балетки с леопардовым принтом. 

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла массивную сумку и папку с документами. 

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