Бирюзовые бусы и белый жакет: изысканный образ Терезы Мэй
Британский политик удивила красивым нарядом
На работу, как на праздник – главный девиз британского премьер-министра Терезы Мэй, которая обожает носить яркие пиджаки и самые интересные украшения.
Так, для конференции в Шотландии британская чиновница выбрала весьма нарядный образ – классические черные брюки свободного кроя и белый жакет на одну пуговицу. Свой изящный костюм премьер-министр Англии дополнила белой базовой майкой.
Ярким акцентом делового образа Терезы Мэй стали массивные бусы насыщенного бирюзового цвета в виде ожерелья и браслета. Также из украшений политик надела часы на металлическом ремешке и серебристые серьги-гвоздики. Завершали образ черные классические туфли.
Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. Обула леди свои любимые балетки с леопардовым принтом.
Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла массивную сумку и папку с документами.
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