Блестящий жакет и малиновая сумка: стильный выход Сары Джессики Паркер
54-летняя актриса посетила показ фильма
Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и американская икона стиля была замечена в Нью-Йорке на показе фильма "Белая ворона" в повседневном, но стильном образе.
54-летняя знаменитость позировала в облегающих кожаных брюках, рубашке цвета хаки и блестящем жакете с болотным отливом. Актриса подобрала к образу блестящие босоножки со стразами на устойчивом каблуке и малиновую сумку цвета фуксии через плечо.
Из украшений на Саре было несколько подвесок и маленькие серьги в ушах с камнями.Волосы модницы были собраны в пучок, а на лице – насыщенный макияж.
Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.
А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками.
В марте этого года культовая актриса отпраздновала свой 54 день рождения. Детали в нашем сюжете:
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