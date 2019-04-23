Блестящий жакет и малиновая сумка: стильный выход Сары Джессики Паркер

54-летняя актриса посетила показ фильма

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и американская икона стиля была замечена в Нью-Йорке на показе фильма "Белая ворона" в повседневном, но стильном образе.

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54-летняя знаменитость позировала в облегающих кожаных брюках, рубашке цвета хаки и блестящем жакете с болотным отливом. Актриса подобрала к образу блестящие босоножки со стразами на устойчивом каблуке и малиновую сумку цвета фуксии через плечо.

Сара Джессика Паркер позирует в укороченном пиджаке и малиновой сумкой Фото: Getty Images

Из украшений на Саре было несколько подвесок и маленькие серьги в ушах с камнями.Волосы модницы были собраны в пучок, а на лице – насыщенный макияж.

Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками.

В марте этого года культовая актриса отпраздновала свой 54 день рождения. Детали в нашем сюжете:

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