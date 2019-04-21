Ближе к королевскому сердцу: любимые брошки Елизаветы II
Главная страсть королевы Британии – жемчуг и брошки
Сегодня, 21 апреля, в день католической Пасхи английской королеве Елизавете II исполняется 93 года. В честь дня ее рождения мы сделали подборку самых ярких ее нарядов на последний год.
Но особого внимания требует важный и самый любимый элемент королевского гардероба – брошки, которые являются не просто украшениями, а наследием семьи.
Брошь "Куллинан V" или "Брошь сердца"
Брошь "Куллинан V" или "Брошь сердца" – самое любимое украшение британской королевы, которое было изготовлено из части самого большого алмаза в мире Куллинана или как его еще называют "Звезда Африки". Елизавета стала обладательницей этого алмаза после своей коронации, в 1953 году. До этого брошка принадлежала английской королеве Марии Текской.
Брошь "Звезда Жардин"
Эту брошку Елизавета II получила в качестве подарка от придворной дамы, леди Жардин в 1981 году. Для изготовления брошки в форме звезды было использовано 66 бриллиантов.
Сапфировая брошь принца Альберта
У этой драгоценной брошки своя история, которая начинается еще с 1840 года. Тогда принц Альберт в честь свадьбы подарил брошку своей невесте королеве Виктории. Сапфировое украшение, усыпанное 12-ю круглыми бриллиантами, Елизавета II получила в день восхождения на престол. И надевают его только по особо важным событиям в королевской семье.
Рубиновая брошь королевы Виктории
Брошка с двумя очень крупными рубинами овальной и каплевидной формы, обрамленная бриллиантами, была создана еще в 1854 году и принадлежала королеве Виктории. Сама Елизавета очень бережно к ней относится и также, как и сапфировую брошь, надевает только на самые важные события.
Бриллиантовая брошка-бант
Это бриллиантовое украшения – одно из трех элементов целого гарнитура из брошек, но именно этому банту королева больше всего отдает предпочтение. Набор был создан еще 1858 году и принадлежал королеве Марии. Сама Елизавета II получила его в день коронации.
Также смотрите в нашем материале по случая дня рождения Елизаветы II эволюцию ее стиля за 66 лет правления Англией.
Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случатся непредсказуемые и неловкие моменты.
О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram