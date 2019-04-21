Ближе к королевскому сердцу: любимые брошки Елизаветы II

Главная страсть королевы Британии – жемчуг и брошки

Королева Великобритании Елизавета II Фото: Getty Images

Сегодня, 21 апреля, в день католической Пасхи английской королеве Елизавете II исполняется 93 года. В честь дня ее рождения мы сделали подборку самых ярких ее нарядов на последний год.

Но особого внимания требует важный и самый любимый элемент королевского гардероба – брошки, которые являются не просто украшениями, а наследием семьи.

Брошь "Куллинан V" или "Брошь сердца"

Британская королева Елизавета II и ее любимое украшение "Брошь сердца" Фото: Getty Images

Брошь "Куллинан V" или "Брошь сердца" – самое любимое украшение британской королевы, которое было изготовлено из части самого большого алмаза в мире Куллинана или как его еще называют "Звезда Африки". Елизавета стала обладательницей этого алмаза после своей коронации, в 1953 году. До этого брошка принадлежала английской королеве Марии Текской.

Брошь "Звезда Жардин"

92-летняя королева Елизавета II с брошкой "Звезда Жардин" Фото: Getty Images

Эту брошку Елизавета II получила в качестве подарка от придворной дамы, леди Жардин в 1981 году. Для изготовления брошки в форме звезды было использовано 66 бриллиантов.

Сапфировая брошь принца Альберта

Елизавета II и сапфировая брошь принца Альберта Фото: Getty Images

У этой драгоценной брошки своя история, которая начинается еще с 1840 года. Тогда принц Альберт в честь свадьбы подарил брошку своей невесте королеве Виктории. Сапфировое украшение, усыпанное 12-ю круглыми бриллиантами, Елизавета II получила в день восхождения на престол. И надевают его только по особо важным событиям в королевской семье.

Рубиновая брошь королевы Виктории

Рубиновая брошь королевы Виктории на груди королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Брошка с двумя очень крупными рубинами овальной и каплевидной формы, обрамленная бриллиантами, была создана еще в 1854 году и принадлежала королеве Виктории. Сама Елизавета очень бережно к ней относится и также, как и сапфировую брошь, надевает только на самые важные события.

Бриллиантовая брошка-бант

Бриллиантовая брошка-бант Елизаветы II Фото: Getty Images

Это бриллиантовое украшения – одно из трех элементов целого гарнитура из брошек, но именно этому банту королева больше всего отдает предпочтение. Набор был создан еще 1858 году и принадлежал королеве Марии. Сама Елизавета II получила его в день коронации.

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Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случатся непредсказуемые и неловкие моменты.

О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:



Елизавета II. Смешные моменты

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