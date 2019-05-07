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Богемный блеск: Дженнифер Лопес в серебристом платье Versace сияла на Met Gala

Роскошный образ певицы на Бале Института костюма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Дженнифер Лопес на Met Gala 2019
Дженнифер Лопес на Met Gala 2019
Фото: AFP

В Нью-Йорке прошло грандиозное событие – Бал Института костюма под названием Met Gala 2019, на которое собрались мировые знаменитости. Главной темой в этому году стал стиль кэмп – эстетика, для которой характерны чрезмерная экстравагантность, театральность, любовь к искусственности, ироничность и эпатажность. 

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Громкое событие в мире моды не смогла пропустить и голливудская певица Дженнифер Лопес, которая недавно получила официальный статус иконы стиля. Звезда, как всегда, выглядела неотразимо! И снова ее выбор пал на серебристое платье Versace, которое облегало подкаченные формы 49-летней красотки. 

Платье было выполнено из струящихся пайеток и весьма смело оголяло зону декольте. На груди Лопес сверкало драгоценное ожерелье с фиолетовым камнем от Harry Winston, а также из украшений икона стиля выбрала массивные браслеты. Но главной изюминкой образа стал серебристый парик – в этому году новоиспеченная невеста решила не усложнять себе жизнь выбором прически. Свой образ в стиле кэмп селебрити довершила серебристым клатчем и босоножками на высоких шпильках.

Дженнифер Лопес в серебристом платье Versace
Фото: AFP
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на ковровой дорожке Met Gala 2019
Фото: AFP
Роскошная певица Дженнифер Лопес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес с ожерелье на груди от Harry Winston
Фото: AFP
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Также сообщалось, что еще одна звездная гостья Леди Гага устроила феерическое шоу и разделась прямо на ковровой дорожке. Эпатажная певица продемонстрировала четыре наряде от любимого дизайнера и друга Brandon Maxwell.

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