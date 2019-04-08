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Богемный шик: Тина Кароль в облегающем розовом платье пленила красотой

Певица заворожила роскошным образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль обладает отменным чувством стиля, но во время шоу "Голос країни" звездный тренер превзошла саму себя, надев роскошное облегающее платье розового цвета от украинского бренда The Coat. 

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Кульминацией богемного образа стала усыпанная стразами зона декольте. Лицезреть украинскую певицу в подобном образе непривычно, ведь Тина предпочитает одежду в более спокойных тонах.

Тина Кароль в облегающем розовом платье от украинского бренда
Тина Кароль в облегающем розовом платье от украинского бренда
Фото: instagram.com/tina_karol

Стоит отметить, что с таким нарядом звезда попала в десятку – восторженные фанаты не могли сдержать эмоций во время ее появления на съемочной площадке и одарили кумира горячими аплодисментами. К своему шикарному наряду певица добавила традиционную красную помаду и необычное серебристое кольцо на цепочке. 

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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