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Богиня брючных костюмов: новый выход Виктории Бекхэм в смокинге

Британская дизайнер позирует в элегантном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:51
Британская дизайнер Виктория Бекхэм
Британская дизайнер Виктория Бекхэм
Фото: AFP

Британская дизайнер и жена известного футболиста Дэвида Виктория Бекхэм, которая была замечена в Катаре в молочном ансамбле из брюк и рубашки от своего бренда, продолжает удивлять ультрамодными образами. 

Для официального мероприятия – вручения Fashion Trust Arabia – стильная красотка появилась в черном смокинге из своей собственной коллекции. О ее любви к брючным костюмам давно известно и каждый ее светский выход не похож на предыдущий. Обычно, стильная красотка предпочитает пиджаки и брюки oversize. Но на этот раз черный смокинг облегал стройную фигуру Бекхэм, а шелковый пояс с лампасами придавал праздничного шика. 

Свой образ 44-летняя Виктория дополнила белой блузкой-жабо с манжетами на рукавах, маленьким черным клатчем из атласа и туфлями-лодочками на шпильке в тон наряду. 

Напомним, что ранее Виктория Бекхэм посетила торжественный гала-ужин в Лондонской портретной галерее в похожем наряде, только с белой блузкой и малиновыми лодочками она надела черные брюки. 

К слову, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

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