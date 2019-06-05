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Море зовет: идеи актуального маникюра на лето 2019

Тенденции и новинки маникюра на летний период

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:17
Лучшие идеи яркого маникюра на лето
Лучшие идеи яркого маникюра на лето
Фото: pexels.com

Летняя пора – время ярких красок и экспериментов. Чтобы добиться безупречности в вашем образе, без ухоженных пальчиков никуда! Тем более, что сейчас мастера маникюра предлагают незаурядные и весьма интересные варианты дизайна. 

Узнайте в нашем видео все о новом тренде – носки для педикюра:

О самых главных тенденциях и о том, какой маникюр в моде летом 2019 – поговорим в этой статье. 

Идеи дизайна ногтей с цветочными мотивами 

Такие мотивы могут быть не только в виде рисунка цветка, но и в форме веточек или другой зелени. Особенно актуален цветочный принт в сезоне весна-лето, когда цвета ногтей становятся ярче, рисунки более природными и естественными.

Летний маникюр с цветами
Фото: Pinterest
Летний маникюр с цветами
Фото: Pinterest
Летний маникюр с цветами
Фото: Pinterest
Летний маникюр с цветами
Фото: Pinterest
Летний маникюр с цветами
Фото: Pinterest
Летний маникюр с цветами
Фото: Pinterest
1/6

Палитра красок: яркий маникюр на лето 2019 

На пике популярности сейчас – неоновые оттенки лаков. Это могут быть кислотные лимонные или розовые цвета, которые круто смотрятся на загорелой коже. Если для вас это слишком заурядно, отдайте предпочтение более спокойным тонам – желтому, голубому, зеленому или оранжевому. Ярче краски – круче настроение! 

Модный маникюр на лето 2019: неоновый лак
Фото: Pinterest
Модный маникюр на лето 2019: неоновый лак
Фото: Pinterest
Модный маникюр на лето 2019: неоновый лак
Фото: Pinterest
Модный маникюр на лето 2019: неоновый лак
Фото: Pinterest
Модный маникюр на лето 2019: неоновый лак
Фото: Pinterest
1/5

Летний маникюр на длинные ногти: актуальные идеи 2019 

Длинные ногти – широкий спектр вариантов. На них можно и рисунок крупнее сделать и стемпинг использовать, а особенно стильно смотрятся геометрические линии.

Какой маникюр сделать на лето 2019: идеи для длинных ногтей
Фото: Pinterest
Какой маникюр сделать на лето 2019: идеи для длинных ногтей
Фото: Pinterest
Какой маникюр сделать на лето 2019: идеи для длинных ногтей
Фото: Pinterest
Какой маникюр сделать на лето 2019: идеи для длинных ногтей
Фото: Pinterest
Какой маникюр сделать на лето 2019: идеи для длинных ногтей
Фото: Pinterest
Какой маникюр сделать на лето 2019: идеи для длинных ногтей
Фото: Pinterest
Какой маникюр сделать на лето 2019: идеи для длинных ногтей
Фото: Pinterest
1/7

Асимметрия в ногтевом дизайне вошла в моду не так давно. Такой маникюр подходит для девушек, которым далек образ принцесс, и хочется больше дерзости. 

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Стильный вариант на лето – матовые ногти 

Летние идеи маникюра с матовым покрытием
Фото: Pinterest
Летние идеи маникюра с матовым покрытием
Фото: Pinterest
Летние идеи маникюра с матовым покрытием
Фото: Pinterest
Летние идеи маникюра с матовым покрытием
Фото: Pinterest
Летние идеи маникюра с матовым покрытием
Фото: Pinterest
Летние идеи маникюра с матовым покрытием
Фото: Pinterest
1/6

Матовые гель-лаки весьма актуальны, хотя и не совсем практичны для летнего периода – слишком быстро пачкаются. Маленький лайфхак от Сегодня.Lifestyle – если матовая поверхность запачкалась, грязь с легкостью поможет убрать лимонный сок, просто протрите ногти долькой и маникюр освежиться. Лучшее, что могли придумать производители – это матовые лаки оливкового оттенка или цвета хаки. Идеальное решение на лето 2019. 

Маникюр 2019: а как на счет блесток?

Варианты маникюра на лето с блестками
Фото: Pinterest
Варианты маникюра на лето с блестками
Фото: Pinterest
Варианты маникюра на лето с блестками
Фото: Pinterest
Варианты маникюра на лето с блестками
Фото: Pinterest
Варианты маникюра на лето с блестками
Фото: Pinterest
1/5

Втирка и блестки – веселый способ добавить блеска в повседневный летний день. А как красиво такой маникюр переливается на солнце! Никаких украшений и не надо, маникюр с блестками с легкостью их заменит. 

Самый модный маникюр 2019 – полет фантазий 

Стильный маникюр на лето 2019
Фото: Pinterest
Стильный маникюр на лето 2019
Фото: Pinterest
Стильный маникюр на лето 2019
Фото: Pinterest
Стильный маникюр на лето 2019
Фото: Pinterest
Стильный маникюр на лето 2019
Фото: Pinterest
1/5

А если все перечисленное вам совсем не по душе и хочется чего-нибудь особенного, мы сделали стильную  подборку маникюра на лето согласно всем трендам 2019. 

Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 201 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года и о самых стильных украшениях нового сезона.

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