Больше кружев, перьев и объемных деталей: главные тенденции свадебной моды 2020

Стилист Ильяс Сахтара рассказал о трендах свадебных платьев 2020 года

Идеальное свадебное платье – о нем мечтает каждая невеста едва не с детства. Ежегодно на подиумах появляются как совершенно оригинальные модели, так и те, которые не выходят из моды испокон веков. Еще больше кружева, перьев и объемных деталей – в этом году невестам не стоит бояться экспериментов. В то же время в тренде также остаются минимализм и изящество. В чем же идти под венец, чтобы не отставать от трендов, эксклюзивно для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказал стилист Ильяс Сахтара.

"Самый главный тренд, который появится в 2020 году – свадебный жакет, костюм... Понятно, что он должен быть изготовлен по всем канонам свадебной моды: светлый, праздничный из благородных тканей", – поделился стилист и эксперт программы "Місія: Краса" на телеканале "Украина".

Стилист Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинским девушкам такой тренд быстро пришелся по душе. Тем более, что костюм можно комбинировать. Например, с разными рубашками, добавляя определенный символизм. Но не оставляют украинские невесты мечты и о пышном свадебном платье принцессы. Романтические образы с многослойными юбками в этом году тоже в тренде. Особенно, если платье украшено цветами, лучше объемными.

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Однако стилист предостерегает не перегнуть палку, чтобы не быть похожей на свадебный торт.

"Если это многослойные юбки с кружевами, то поверх добавляют такую очень тонкую газовую юбку, например, из шифона, чтобы создать некую таинственность. Главное, чтобы это не был зверский кринолин, под который можно спрятать всех гостей – выбирайте более мягкие линии", – прокомментировал Ильяс Сахтара.

Как выбрать свадебное платье – смотрите видео:

Современным невестам фэшн-эксперт предлагает обратить внимание на прозрачные свадебные платья, созданные из кружева, тюля и шифона. Если у вас идеальная фигура и смелые взгляды – этот невероятный наряд точно для вас.

"Разных степеней: есть полупрозрачные, есть прозрачные и, конечно же, очень актуальны, как всегда, кружева. Бывают более выражены цветы, менее нагруженные, но, мне кажется, что известные французские кружева – шантильи, что из провинции Шантелье – никогда не выйдут из моды", – рассказал ведущий программы "Місія: Краса" Ильяс Сахтара.

Современные невесты могут смело выбирать и платье принцессы, и сдержанный вариант, и что-то креативное. Но не стоит забывать, что идеальная платье – это то, в котором удобно, и вы чувствуете себя красивой, уверенной и желанной.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что будем носить этой весной: главные тренды.

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