Больше не блондинка: Николь Кидман вернулась к старому образу
Актриса вернулась к натуральному цвету волос
Голливудская актриса Николь Кидман, которая сыграла необычную роль в новом фильме, больше не блондинка. Голливудская звезда вернулась к своему прежнему образу – рыжим волосам с кудрями.
В новом образе Кидман заметили в Нью-Йорке на съемках фильма Отмена (The Undoing) - предстоящем мини-сериале HBO. Сюжет сериала "Отмена" основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должен был знать". Это история об успешном терапевте. Ее жизнь разрушается перед публикацией ее книги.
INSTAGRAM (@nicolekidman)
Знаменитая актриса с новым огненно-рыжим цветом волос выглядела помолодевшей: на ней была бордовая длинная шуба с поясом и высокие сапоги в цвет наряду. Из-под пальто выглядывали фиолетовое платье и пестрый шарф, а в руке у Кидман былf маленькая сумка сливового оттенка.
Напомним, актер Хью Грант, который стал отцом в пятый раз, вместе с Николь Кидман исполнят ведущие роли в новом мини-сериале канала HBO под названием "The Undoing" ("Уничтожение")
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