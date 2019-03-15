Больше не блондинка: Николь Кидман вернулась к старому образу

Актриса вернулась к натуральному цвету волос

Николь Кидман на съемках фильма в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Голливудская актриса Николь Кидман, которая сыграла необычную роль в новом фильме, больше не блондинка. Голливудская звезда вернулась к своему прежнему образу – рыжим волосам с кудрями.

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В новом образе Кидман заметили в Нью-Йорке на съемках фильма Отмена (The Undoing) - предстоящем мини-сериале HBO. Сюжет сериала "Отмена" основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должен был знать". Это история об успешном терапевте. Ее жизнь разрушается перед публикацией ее книги.

INSTAGRAM (@nicolekidman) 14 Мар 2019 в 6:43 PDT

Знаменитая актриса с новым огненно-рыжим цветом волос выглядела помолодевшей: на ней была бордовая длинная шуба с поясом и высокие сапоги в цвет наряду. Из-под пальто выглядывали фиолетовое платье и пестрый шарф, а в руке у Кидман былf маленькая сумка сливового оттенка.

Напомним, актер Хью Грант, который стал отцом в пятый раз, вместе с Николь Кидман исполнят ведущие роли в новом мини-сериале канала HBO под названием "The Undoing" ("Уничтожение")

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