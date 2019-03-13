Больше ярких красок: Катя Осадчая удивила малиновым платьем

Телеведущая заинтриговала новым шоу

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно появилась на публике в атласном костюме и шляпе, продемонстрировала в Instagram новый и весьма яркий образ.

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Популярная ведущая позирует в малиновом платье спортивного фасона от украинского бренда VOROZHBYT&ZEMSKOVA. На первый взгляд может показаться, что у Кати на платье нашиты массивные карманы, но на самом деле это ярко-розовая сумка. Финальный акцент образа – бело-розовые ботинки с открытой пяткой и резинками в тон наряду.

Стильная Катя Осадчая в наряде от украинского бренда Фото: instagram.com/kosadcha

Волосы у Кати Осадчей аккуратно уложены в одну сторону и украшены трендом весны/лета 2019 – заколками белого цвета. Ко всему, под фото телеведущая написала о старте нового сезона "Голос.Дети".

"Смелым шагом врываемся в новый сезон любимого проекта. Подробности скоро", – написала артистка.

Напомним, ранее Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне. А также запостила снимок, на котором запечатлена, стоящей на ступеньках одного из старинных домов в нежно-голубом свитере с высоким горлом.

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