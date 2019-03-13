Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Больше ярких красок: Катя Осадчая удивила малиновым платьем

Телеведущая заинтриговала новым шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно появилась на публике в атласном костюме и шляпе, продемонстрировала в Instagram новый и весьма яркий образ. 

Читайте также
Катя Осадчая показала забавное фото с сыном

Популярная ведущая позирует в малиновом платье спортивного фасона от украинского бренда VOROZHBYT&ZEMSKOVA. На первый взгляд может показаться, что у Кати на платье нашиты массивные карманы, но на самом деле это ярко-розовая сумка. Финальный акцент образа – бело-розовые ботинки с открытой пяткой и резинками в тон наряду. 

Стильная Катя Осадчая в наряде от украинского бренда
Стильная Катя Осадчая в наряде от украинского бренда
Фото: instagram.com/kosadcha

Волосы у Кати Осадчей аккуратно уложены в одну сторону и украшены трендом весны/лета 2019 – заколками белого цвета. Ко всему, под фото телеведущая написала о старте нового сезона "Голос.Дети".

"Смелым шагом врываемся в новый сезон любимого проекта. Подробности скоро", – написала артистка.

Напомним, ранее Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне. А также запостила снимок, на котором запечатлена, стоящей на ступеньках одного из старинных домов в нежно-голубом свитере с высоким горлом. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото Не беременна: Екатерина Осадчая похвасталась стройной фигурой в купальнике В шлепках на фоне изумительного заката: Катя Осадчая похвасталась отпуском Осадчая гуляет без макияжа, а Горбунов делает асаны: супруги показали, как проводят отпуск В роскошном золотом платье: Катя Осадчая похвасталась очень высоким разрезом
мода стиль Катя Осадчая наряд
Реклама

Новости партнеров

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Популярные статьи

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Новости партнеров

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Ребенок внутри матери: невероятное видео
Ребенок внутри матери: невероятное видео
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Відомий російський співак зробив відверте зізнання про Лорак
Відомий російський співак зробив відверте зізнання про Лорак
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Евровидение 2019: кто представит Украину на песенном конкурсе
Евровидение 2019: кто представит Украину на песенном конкурсе