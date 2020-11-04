Эффектная модель и школьная учительница. Это женщины, которые стоят за самыми влиятельными мужчинами США (видео)

Вместе с президентом, американцы выбирали и первую леди США

Эффектная модель или школьная учительница. Вместе с президентом, американцы выбирали и первую леди США. Мелания Трамп – золушка из Словении, которая не стесняется демонстрировать нрав на публике. Или амбициозная Джилл Байден, которая вместе со своим мужем выбирала будущую президентскую команду. О женщинах, которые стоят за самыми влиятельными мужчинами США – далее в материале.

Сюжет Елены Гончаренко Видео: Сегодня

Чем запомнилась Мелания Трамп в качестве первой леди США

Золушка родом из Словении, которой удалось выбиться из модели в первые леди CША. Так сразу окрестили Маланию Трамп, когда ее муж стал хозяином Белого дома. Они познакомились в ночном клубе. Дональд старше ее на 24 года. Она сразу покорила американского миллиардера своей внешностью и с тех пор не раз доказывала, что является верной и надежной женой.

Дональд и Мелания Трамп Фото: Getty Images

"Я им сильно горжусь, он очень много работает, он хороший, и вы должны знать, если вы атакуете его, то он ответит в десять раз сильнее", – рассказала про своего мужа первая леди США.

50-летняя Мелания Трамп всегда в изысканном наряде. На официальном приеме, и даже когда возится на огороде Белого дома. Она редко улыбается на публике и запомниться как наиболее своенравная первая леди. Не захотела переселяться в Белый Дом сразу же за своим мужем и не раз показывала на публике свой характер.

Что известно о потенциальной первой леди США Джилл Байден

В отличие от Мелании, вторая потенциальная первая леди Джилл Байден, наоборот, живо демонстрирует свою любовь к мужу. Их история любви началась со свидания вслепую. После смерти первой жены Джо долго не решался на новые отношения. И встреча с Джил все изменила. Он делал ей предложение несколько раз, и только на пятый получил долгожданное "да". И уже 40 лет они вместе.

Джилл Байден Фото: Getty Images

"Нам нужно сильное плечо, и именно Джо это сделает для Америки так же, как сделал для своей семьи. Он объединяет всех нас", – охарактеризовала своего мужа Джилл.

Сейчас 69-летняя Джилл – школьная учительница, преподает английский, и в случае переезда в Белый Дом отказываться от дела своей жизни не планирует.

Ранее мы сравнили образы образцовой американки Джилл Байден и любительницы классики Мелании Трамп.

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