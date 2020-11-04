Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эффектная модель и школьная учительница. Это женщины, которые стоят за самыми влиятельными мужчинами США (видео)

Сегодня, 14:24

Вместе с президентом, американцы выбирали и первую леди США

Эффектная модель или школьная учительница. Вместе с президентом, американцы выбирали и первую леди США. Мелания Трамп – золушка из Словении, которая не стесняется демонстрировать нрав на публике. Или амбициозная Джилл Байден, которая вместе со своим мужем выбирала будущую президентскую команду. О женщинах, которые стоят за самыми влиятельными мужчинами США – далее в материале.

Сюжет Елены Гончаренко
Видео: Сегодня

Чем запомнилась Мелания Трамп в качестве первой леди США

Золушка родом из Словении, которой удалось выбиться из модели в первые леди CША. Так сразу окрестили Маланию Трамп, когда ее муж стал хозяином Белого дома. Они познакомились в ночном клубе. Дональд старше ее на 24 года. Она сразу покорила американского миллиардера своей внешностью и с тех пор не раз доказывала, что является верной и надежной женой.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: Getty Images

"Я им сильно горжусь, он очень много работает, он хороший, и вы должны знать, если вы атакуете его, то он ответит в десять раз сильнее", – рассказала про своего мужа первая леди США.

50-летняя Мелания Трамп всегда в изысканном наряде. На официальном приеме, и даже когда возится на огороде Белого дома. Она редко улыбается на публике и запомниться как наиболее своенравная первая леди. Не захотела переселяться в Белый Дом сразу же за своим мужем и не раз показывала на публике свой характер.

Что известно о потенциальной первой леди США Джилл Байден

В отличие от Мелании, вторая потенциальная первая леди Джилл Байден, наоборот, живо демонстрирует свою любовь к мужу. Их история любви началась со свидания вслепую. После смерти первой жены Джо долго не решался на новые отношения. И встреча с Джил все изменила. Он делал ей предложение несколько раз, и только на пятый получил долгожданное "да". И уже 40 лет они вместе.

Джилл Байден
Джилл Байден
Фото: Getty Images

"Нам нужно сильное плечо, и именно Джо это сделает для Америки так же, как сделал для своей семьи. Он объединяет всех нас", – охарактеризовала своего мужа Джилл.

Сейчас 69-летняя Джилл – школьная учительница, преподает английский, и в случае переезда в Белый Дом отказываться от дела своей жизни не планирует.

Ранее мы сравнили образы образцовой американки Джилл Байден и любительницы классики Мелании Трамп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мелания Трамп проголосовала на выборах в платье от Gucci за 4500 долларов Мелания Трамп наняла своего двойника на дебаты супруга: почему все так думают (фото) Мелания Трамп вылечилась от коронавируса Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый - по 3000 долларов
Мелания Трамп первая леди США Джилл Байден
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Валюха из «Сватов» расцвела в объятиях звездного "мужа"
Валюха из «Сватов» расцвела в объятиях звездного "мужа"

Популярные статьи

Сегодня, 13:27Food

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

Сегодня, 06:07Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Сегодня, 05:55Events

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

Сегодня, 05:55Fun

Как на самом деле выглядели Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

Сегодня, 05:05Events

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:57Шоу-бизнес

"Я не хочу к ней приближаться": экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

Вчера, 13:33Food

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

2 ноябряШоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

2 ноябряАнонс

Ток-шоу "Говорить Україна" раскроет семейные тайны звездного хореографа

2 ноябряШоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

2 ноябряШоу-бизнес

Потап впервые раскрыл причину распада "Время и Стекло": что будет делать Дорофеева

2 ноябряШоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

2 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
"Невеста" Харламова примерила на себя образ Констанции
"Невеста" Харламова примерила на себя образ Констанции
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Как сделать куриное филе на сковороде особенным?
Как сделать куриное филе на сковороде особенным?
Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места
Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места
Елена Кравец ошарашила словами о разводе
Елена Кравец ошарашила словами о разводе
Капуста квашеная в рассоле в банке на зиму: рецепт с фото
Капуста квашеная в рассоле в банке на зиму: рецепт с фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять