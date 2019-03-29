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Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто

Королева Англии порадовала весенним образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
92-летняя королева Великобритании Елизавета II
92-летняя королева Великобритании Елизавета II
Фото: Getty Images

92-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая недавно предпочла для выхода в свет пальто и шляпу с цветами нежно-розового оттенка, решила добавить еще больше красок в свои наряды и появилась в ярком пальто.

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Ее Величество посетила конную ферму Manor Farm Stables в пальто пастельно-салатового цвета с нашитыми карманами из твидовой ткани, а также Елизавета II не упустила возможности примерять изысканную шляпку, декорированную цветами. В дополнении к такому весеннему ансамблю королева Британии украсила образ черными перчатками, лакированной сумкой и туфлями от бренда Anello & Davide.

Елизавета II в пастельно-салатовом пальто из твида и шляпой с цветами
Елизавета II в пастельно-салатовом пальто из твида и шляпой с цветами
Фото: Getty Images

Ее сияющую улыбку подчеркивали драгоценные украшения – жемчужное ожерелье на шее и золотая брошь с бриллиантами.

Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.

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