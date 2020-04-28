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Бритиш Американ Тобакко анонсировала продажу бестабачных никотиновых паучей VELO в Белой Церкви

Бестабачные никотиновые паучи уже пользуются спросом в мире

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18+ Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость.

Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

Недавно компания Бритиш Американ Тобакко представила в крупнейших городах Украины свой новый продукт VELO, а теперь он доступен и в Белой Церкви.

VELO — это бестабачные никотиновые паучи, которые уже пользуются спросом в мире. Они предполагают удобный способ употребления никотина без дыма и пепла, не создавая дискомфорта для окружающих. Никотиновые паучи компактны и удобны: их легко можно использовать в кинотеатре, кафе, самолете и любом другом транспорте. В состав продукта входят: никотин, микрокристаллы целлюлозы, вода и ароматизаторы.

Распространенность паучей обусловлена их уникальной формулой, которая обеспечивает длительное никотиновое насыщение. При этом можно выбрать продукт, содержащий необходимое количество никотина. В зависимости от этого паучи бывают разной крепости: Easy, Medium, Strong или X-Strong. Они также различаются между собой по вкусу: мятные Polar Mint, Ice Cool, Freeze и ягодные Berry Frost. Для совершеннолетних курильщиков, которые решили впервые попробовать продукт, рекомендуется начать знакомство с самой легкой крепости – Easy.

"Потребители VELO динамичны и открыты новому. Трансформируя всю индустрию, мы предоставляем им альтернативные продукты, которые подходят любому ритму жизни. Сегодня мы рады представить этот продукт и в Белой Церкви", — комментирует Виталий Павлусь, директор коммерческий Бритиш Американ Тобакко Украина.

Использовать VELO очень легко: нужно всего лишь разместить пауч между десной и верхней губой. Держать пауч рекомендуется до 30 минут. После использования паучи выбрасывают в урну или кладут в специальный отсек в упаковке. Подробную инструкцию вы найдете на этикетке и сайте VELO.

Приобрести паучи VELO можно в магазинах розничной торговли либо заказать на сайте.

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