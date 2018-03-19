Брючный костюм, горох и винтажные вещи: ТОП-10 трендов весны

Сегодня, 09:35

Пожалуй, самым умным капиталовложением в ваш гардероб станет покупка именно брючного костюма

Тренды весны 2018 года. Фото: fashionweek.ua
Тренды весны 2018 года. Фото: fashionweek.ua

Зима в этом году немного затянулась, что еще больше усиливает желание поскорей снять с себя пуховики, шубы и теплую обувь и надеть что-то легкое и стильное. Модные эксперты портала Who What Wear назвали ТОП-10 трендовых вещей весны 2018 года.

Сайт "Сегодня" подобрал соответствующие наряды от украинских дизайнеров:

Стильный тренч

domanof_fw2018-19-19

Фото: fashionweek.ua/DOMANOF FW 2018-19

Тренч – важный атрибут весеннего гардероба. Можно остановиться, как на классических моделях, так и выбрать тренч с какими-то интересными деталями – необычный цвет, винтажные пуговицы или стильный пояс.  

Винтажное платье с цветочным принтом

022_copy

Фото: fashionweek.ua/ poustovit s/s 2018

Весна безусловно ассоциируется с цветами. Поэтому этот принт только приветствуется. Такие платья можно найти как в винтажном магазине, так и в новых коллекциях весны-лета 2018.

Туфли в стиле 80-тых

.jpg_553

Фото: kachorovska

Если вы планируете обзавестись новыми каблуками на весну, смело выбирайте туфли в стиле 80-х годов. Пурпур, атлас, блестки и украшения на обуви только приветствуются.

Жесткий пояс

queens_ss2018-3

Фото: fashionweek.ua/ queens

Пояс в этом сезоне – важный аксессуар в вашем гардеробе. Они однозначно должны быть жесткими и такими, чтобы выгодно подчеркнуть вашу талию. Их можно носить с джинсами с высокой посадкой, с простым платьем в рубец или в ансамбле с тренчем и пальто.

Джинсы на все случаи жизни

.jpg_552

Фото: musthave.ua

Несмотря на ваши пристрастия в одежде, джинсы – важный элемент, который никогда не выйдет с моды. Главное выбрать такую универсальную модель, которая подойдет для любого события. В этом сезоне они должны быть максимально простыми и удобными.

"Вечные" кроссовки

29216274_1837859396259494_7655647121990746112_n

Фото: facebook.com/Ali Saulidi

Кроссовки по-прежнему на пике популярности. Правда, теперь они должны быть на толстой подошве и сверхпрочные.

Юбка-карандаш

gudu_ss2018-33-17

Фото: fashionweek.ua/ GUDU SS 2018

Этот важный элемент гардероба в стиле 50-х годов снова включен "в повестку дня". Чтобы не выглядеть в такой юбке слишком официозно и строго, выбирайте модели с интересными деталями – вырезами, сборками, складками, а также используйте всевозможные ремни.

Блейзер в клетку

1coat_by_katya_silchenko_fw2018-19-8

Фото: fashionweek.ua/ the COAT by Katya Silchenko

Что надеть на свое винтажное цветочное платье? Блейзер в клетку станет лучшим выбором. Его также легко можно сочетать и с джинсами, и с юбкой-карандаш.

Брючный костюм

9queens2018-19-9

Фото: fashionweek.ua/ Flow the Label 

Пожалуй, самым умным капиталовложением в ваш гардероб станет покупка именно брючного костюма. К тому же, в этом сезоне он может быть настолько разнообразным, что каждый найдет "свой" вариант. Эксперты рекомендуют обратить внимание на модель Эмили Ратаковски, которая выходила замуж в брючном костюме, а не в привычном платье.

Вещь в горошек

4elenareva_fw2018-19-4

Фото: fashionweek.ua/ elenareva

Любой образ сделать стильным поможет вещь в горошек. Это может быть, как самодостаточное платье или костюм, так и детали в виде шарфов или обувь.

Ультрафиолет этой весной – самый модный оттенок, по версии американского института цвета PANTONEРанее мы делали подборку модных трендов маникюра этой весной.
покупка, платье, обувь, костюм, джинсы, туфли, гардероб, кроссовки, тренды 2018, горошек

Вы сейчас просматриваете новость "Брючный костюм, горох и винтажные вещи: ТОП-10 трендов весны". Другие Статьи о стиле смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стиль

Модная весна — 2018: 10 главных трендов грядущего сезона

4 Марта, 12:00

В тренде "вареные" джинсы, королевский стиль и пальто цвета лаванды

Стиль

Какие сумки в моде в 2018 году? Фото: Getty

Модные сумки - тенденции 2018 года

30 Января, 13:12

Модные сумки 2018 года удивляют своим многообразием
Загрузка...

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес снялась в завораживающей фотосессии в платье за семь тысяч долларов

16 Марта, 09:01

48-летняя артистка стала героиней невероятной фотосессии 

Шоу-бизнес

Риз Уизерспун с дочерью Авой. Фото: AFP

Риз Уизерспун в стильном наряде появилась на публике в компании дочери

15 Марта, 14:33

Мама и дочь посетили вместе премьеру "Излома времени" в Лондоне

Шоу-бизнес

Том Каулитц и Хайди Клум. Фото: Getty/AFP

44-летняя Хайди Клум завела роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel - СМИ

15 Марта, 11:27

Модель и музыканта заметили вместе уезжающими с вечеринки

Шоу-бизнес

Блейк Лайвли. Фото: Getty

Блейк Лайвли показала стройную фигуру в платье за 2300 долларов

14 Марта, 17:25

Актриса выбрала наряд от бренда Brandon Maxwell

Шоу-бизнес

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Полуобнаженная Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессии

14 Марта, 14:15

Знаменитость снялась для бренда FROLOV

Психология

Идеальная женщина. Фото: pixabay.com

С перчинкой: какой должна быть идеальная женщина

13 Марта, 18:24

Длинные ноги и вкусные котлеты уже не так важны
Загрузка...