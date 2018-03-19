Брючный костюм, горох и винтажные вещи: ТОП-10 трендов весны

Зима в этом году немного затянулась, что еще больше усиливает желание поскорей снять с себя пуховики, шубы и теплую обувь и надеть что-то легкое и стильное. Модные эксперты портала Who What Wear назвали ТОП-10 трендовых вещей весны 2018 года.

Сайт "Сегодня" подобрал соответствующие наряды от украинских дизайнеров:

Стильный тренч

Фото: fashionweek.ua/DOMANOF FW 2018-19

Тренч – важный атрибут весеннего гардероба. Можно остановиться, как на классических моделях, так и выбрать тренч с какими-то интересными деталями – необычный цвет, винтажные пуговицы или стильный пояс.

Винтажное платье с цветочным принтом

Фото: fashionweek.ua/ poustovit s/s 2018

Весна безусловно ассоциируется с цветами. Поэтому этот принт только приветствуется. Такие платья можно найти как в винтажном магазине, так и в новых коллекциях весны-лета 2018.

Туфли в стиле 80-тых

Фото: kachorovska

Если вы планируете обзавестись новыми каблуками на весну, смело выбирайте туфли в стиле 80-х годов. Пурпур, атлас, блестки и украшения на обуви только приветствуются.

Жесткий пояс

Фото: fashionweek.ua/ queens

Пояс в этом сезоне – важный аксессуар в вашем гардеробе. Они однозначно должны быть жесткими и такими, чтобы выгодно подчеркнуть вашу талию. Их можно носить с джинсами с высокой посадкой, с простым платьем в рубец или в ансамбле с тренчем и пальто.

Джинсы на все случаи жизни

Фото: musthave.ua

Несмотря на ваши пристрастия в одежде, джинсы – важный элемент, который никогда не выйдет с моды. Главное выбрать такую универсальную модель, которая подойдет для любого события. В этом сезоне они должны быть максимально простыми и удобными.

"Вечные" кроссовки

Фото: facebook.com/Ali Saulidi

Кроссовки по-прежнему на пике популярности. Правда, теперь они должны быть на толстой подошве и сверхпрочные.

Юбка-карандаш

Фото: fashionweek.ua/ GUDU SS 2018

Этот важный элемент гардероба в стиле 50-х годов снова включен "в повестку дня". Чтобы не выглядеть в такой юбке слишком официозно и строго, выбирайте модели с интересными деталями – вырезами, сборками, складками, а также используйте всевозможные ремни.

Блейзер в клетку

Фото: fashionweek.ua/ the COAT by Katya Silchenko

Что надеть на свое винтажное цветочное платье? Блейзер в клетку станет лучшим выбором. Его также легко можно сочетать и с джинсами, и с юбкой-карандаш.

Брючный костюм

Фото: fashionweek.ua/ Flow the Label

Пожалуй, самым умным капиталовложением в ваш гардероб станет покупка именно брючного костюма. К тому же, в этом сезоне он может быть настолько разнообразным, что каждый найдет "свой" вариант. Эксперты рекомендуют обратить внимание на модель Эмили Ратаковски, которая выходила замуж в брючном костюме, а не в привычном платье.

Вещь в горошек

Фото: fashionweek.ua/ elenareva

Любой образ сделать стильным поможет вещь в горошек. Это может быть, как самодостаточное платье или костюм, так и детали в виде шарфов или обувь.

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