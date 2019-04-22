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Брючный костюм с этническим принтом: стильный look Наоми Кэмпбелл

"Черная пантера" блистала на Неделе моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty Images

48-летняя Наоми Кэмпбелл – главный гость fashion-тусовок по всему миру. Для нее не существует границ – на одних выходных модель зажигает на вечеринке в Гонконге, а уже на следующих – демонстрирует стильные образы в Катаре.

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На этот раз "черная пантера" была замечена на Неделе моды в нигерийском городе Лагосе. Для светского выхода 48-летняя красотка нарядилась в брючный костюм молочного оттенка с необычным крупным принтом от французского бренда Courreges.

Наоми Кэмпбелл в молочном костюме Courreges
Наоми Кэмпбелл в молочном костюме Courreges
Фото: instagram.com/naomi

Стильный образ голливудской модели довершила черными босоножками на ремешках и сумочкой-футляром. Эффектными акцентами стали броские аксессуары – кольца с крупными зелеными камнями и солнцезащитные очки круглой формы. Также необычной была прическа в этно-стиле – африканские косички с высоким пучком. 

Напомним, ранее 48-летняя знаменитость надела эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка. 

Также недавно папарацци узнали о новом любовнике Наоми Кэмпбелл. Детали в нашем сюжете:

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