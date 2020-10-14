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Брюки клеш и блуза в горох: деловой образ от Иванки Трамп, который легко повторить

Сегодня, 11:24

Советница президента США сделала выбор в пользу синего

Иванка Трамп показала элегантный аутфит в блузе с принтом polka dot и трендовых брюках клеш. Советница президента США посетила Висконсин, не забыв надеть темно-синюю кружевную маску, отлично сочетавшуюся с образом.

Всегда стильная Иванка для официального визита в Team Industries выбрала синюю блузу в горошек с бантом от Max Mara за 765 долларов, темно-синие расклешенные брюки и белые туфли на шпильке.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Ровные волосы и легкий макияж завершили look 38-летней бизнесвумен, которую редко увидишь с ярким мейком – Трамп любит сдержанность и лаконичность.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Собрать идеальный осенний образ как у Иванки легко. Блузу от Max Mara можно заменить более доступной от Zara за 1499 грн, добавив к ней бархатные брюки с расклешенным низом за 999 грн и туфли с острым носком за 1699 грн.

Фото: Zara
Фото: Zara
Фото: Zara
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