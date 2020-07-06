Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета
Дизайнер поделился актуальными моделями сарафанов
Недавно мы рассказывали о 10 трендовых белых платьях на лето, а теперь о самых актуальных моделях этого предмета гардероба высказался известный украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram. По его мнению, в летнем сезоне стоит обратить внимание на цветочный принт, платья с запахом и воздушные ткани.
К слову, ранее Иванка Трамп показала, как носить самое актуальное платье этого лета.
1. Платье вышиванка
Этническая одежда давно стала must have в гардеробе современной женщины, ведь она естественная, легкая и такая практичная. Платье с орнаментом добавит нотку яркости и новизны к привычному casual образу.
2. Платье сафари
Вечеринка? Свидание? Работа в офисе? Или вечерняя прогулка с собакой? Актуальное всегда и везде платье сафари – это целостный образ, который не нуждается в лишних деталях.
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3. Перфорированное платье
Нежное и воздушное платье на запах подарит ощущение легкости и уверенности жарким летом. Как и платье в стиле сафари, оно не требует дополнительных аксессуаров.
4. Сарафан с цветочным принтом
В этом сезоне цветочная флора распустилась везде – на юбках и брюках, платьях, топах и даже на пальто. Только не переусердствуйте с аксессуарами, иначе образ получится слишком "тяжелым".
5. Сарафан в горох
Polka dot вернулась, чтобы снова доказать, что мода циклична. Каблук и клатч в сочетании с принтом в горох помогут создать образ светской львицы, а босоножки добавят романтичности и свежести.
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