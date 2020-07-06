Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Дизайнер поделился актуальными моделями сарафанов

Недавно мы рассказывали о 10 трендовых белых платьях на лето, а теперь о самых актуальных моделях этого предмета гардероба высказался известный украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram. По его мнению, в летнем сезоне стоит обратить внимание на цветочный принт, платья с запахом и воздушные ткани.

К слову, ранее Иванка Трамп показала, как носить самое актуальное платье этого лета.

ТОП-5 модных платьев лета 2020 по версии Андре Тана

1. Платье вышиванка

Платье-вышиванка

Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Этническая одежда давно стала must have в гардеробе современной женщины, ведь она естественная, легкая и такая практичная. Платье с орнаментом добавит нотку яркости и новизны к привычному casual образу.

2. Платье сафари

Платье сафари

Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Вечеринка? Свидание? Работа в офисе? Или вечерняя прогулка с собакой? Актуальное всегда и везде платье сафари – это целостный образ, который не нуждается в лишних деталях.

3. Перфорированное платье

Платье с запахом

Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нежное и воздушное платье на запах подарит ощущение легкости и уверенности жарким летом. Как и платье в стиле сафари, оно не требует дополнительных аксессуаров.

4. Сарафан с цветочным принтом

Платье с цветочным принтом

Фото: instagram.com/andre_tan_official/

В этом сезоне цветочная флора распустилась везде – на юбках и брюках, платьях, топах и даже на пальто. Только не переусердствуйте с аксессуарами, иначе образ получится слишком "тяжелым".

5. Сарафан в горох

Сарафан в горох

Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Polka dot вернулась, чтобы снова доказать, что мода циклична. Каблук и клатч в сочетании с принтом в горох помогут создать образ светской львицы, а босоножки добавят романтичности и свежести.

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