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Будущее наступило: виртуальные модели в новой рекламе Balmain

Известный бренд использовал в своей новой рекламной кампании виртуальных людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Виртуальные модели Вalmain. Фото: instagram/balmain
Виртуальные модели Вalmain. Фото: instagram/balmain

Всемирно известный бренд Balmain представил новую рекламную кампанию, главными героинями которой стали виртуальные модели, пришедшие на смену реальным.

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Виртуальные модели Вalmain
Фото: instagram/balmain

Создал это новшество цифровой художник Кэмерон-Джеймс Уилсон. Причем начал он чуть раньше с чернокожей digital модели под именем Shudu, на которую в Instagram уже подписалось более 140 пользователей.

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Виртуальные модели Вalmain
Фото: instagram/balmain

А теперь создал для нее двух подружек – Margot и китаянку Zhi.

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Виртуальные модели Вalmain
Фото: instagram/balmain

Стоит отметить, что руководство бренда в лице креативного директора Оливье Рустена считает новую кампанию отличной, а своих моделей называет "девушками мечты".

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Виртуальные модели Вalmain
Фото: instagram/balmain

Тем временем модель plus-size Тесс Холлидей появилась на обложке октябрьского номера Cosmopolitan. А в небольшом интервью рассказала о своем не всегда удачном сексуальном опыте, и поделилась подробностями их личной жизни с мужем.

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Источник: "Сегодня"
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