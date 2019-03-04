Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Быстрые прически на 8 Марта: красивые идеи на разную длину волос

Варианты модных причесок к женскому дню 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
Идеи простых причесок к женскому празднику
Идеи простых причесок к женскому празднику
Фото: pexels.com

8 Марта - весенний праздник и дополнительный повод изменить свой повседневный образ. В этот день можно экспериментировать с макияжем и прическами, выбрав для себя необычный и романтический образ.

Если у вас нет времени на посещение салона, праздничную прическу можно сделать и в домашних условиях.

Читайте также
Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Предлагаем подборку простых причесок к 8 Марта 2019, которые вы сможете легко повторить сами. 

Освоив такие легкие и женственные прически в свободном стиле: пышный хвост, легкие локоны, мальвинка, колоски, вы сможете уделять всего 5 минут на их создание. Каждая из этих причесок по-своему оригинальна. Нужно только подобрать соответствующий праздничный образ. Для легкого женственного платья подойдут небрежные локоны с косичкой, а для вечернего наряда – высокий пышный хвост или объемная гулька. 

Прически на 8 Марта пошагово:

Простая прическа за 5 минут на длинные волосы
Фото: Pinterest
Заплетаем колосок: идеи легких причесок к 8 Марта
Фото: Pinterest
Косы для волос средней длины
Фото: Pinterest
Собранные волосы в пучок
Фото: Pinterest
Гулька из волос с резинкой
Фото: Pinterest
Модные прически с повязками 2019
Фото: Pinterest
Высокий пышный хвост к 8 Марта
Фото: Pinterest
Прически с челкой: тренды 2019
Фото: Pinterest
1/8

Также предлагаем подборку лучших весенних нарядов к 8 Марта. Если вы еще не определились с праздничным образом, предлагаем красивые варианты весенних платьев. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что надеть на 8 Марта: самые стильные платья Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды Модные платья на 8 Марта: идеи праздничного образа Маникюр на 8 Марта 2019: модные и нежные идеи
стиль 8 марта прически идеи
Реклама

Новости партнеров

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Популярные статьи

Сегодня, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 12:12Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Сегодня, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Сегодня, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Сегодня, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

Вчера, 14:16Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

Вчера, 08:25Техно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаШоу-бизнес

35-летняя Пиппа Миддлтон показала стройную фигуру после родов

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

1 мартаСтиль

Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Стала известна причина развода Ани Лорак
Стала известна причина развода Ани Лорак
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт
Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт