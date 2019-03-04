Быстрые прически на 8 Марта: красивые идеи на разную длину волос
Варианты модных причесок к женскому дню 2019
8 Марта - весенний праздник и дополнительный повод изменить свой повседневный образ. В этот день можно экспериментировать с макияжем и прическами, выбрав для себя необычный и романтический образ.
Если у вас нет времени на посещение салона, праздничную прическу можно сделать и в домашних условиях.
Предлагаем подборку простых причесок к 8 Марта 2019, которые вы сможете легко повторить сами.
Освоив такие легкие и женственные прически в свободном стиле: пышный хвост, легкие локоны, мальвинка, колоски, вы сможете уделять всего 5 минут на их создание. Каждая из этих причесок по-своему оригинальна. Нужно только подобрать соответствующий праздничный образ. Для легкого женственного платья подойдут небрежные локоны с косичкой, а для вечернего наряда – высокий пышный хвост или объемная гулька.
Прически на 8 Марта пошагово:
Также предлагаем подборку лучших весенних нарядов к 8 Марта. Если вы еще не определились с праздничным образом, предлагаем красивые варианты весенних платьев.
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