Быстрые прически на 8 Марта: красивые идеи на разную длину волос

Варианты модных причесок к женскому дню 2019

Идеи простых причесок к женскому празднику Фото: pexels.com

8 Марта - весенний праздник и дополнительный повод изменить свой повседневный образ. В этот день можно экспериментировать с макияжем и прическами, выбрав для себя необычный и романтический образ.

Если у вас нет времени на посещение салона, праздничную прическу можно сделать и в домашних условиях.

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Предлагаем подборку простых причесок к 8 Марта 2019, которые вы сможете легко повторить сами.

Освоив такие легкие и женственные прически в свободном стиле: пышный хвост, легкие локоны, мальвинка, колоски, вы сможете уделять всего 5 минут на их создание. Каждая из этих причесок по-своему оригинальна. Нужно только подобрать соответствующий праздничный образ. Для легкого женственного платья подойдут небрежные локоны с косичкой, а для вечернего наряда – высокий пышный хвост или объемная гулька.

Прически на 8 Марта пошагово:

Простая прическа за 5 минут на длинные волосы Фото: Pinterest Заплетаем колосок: идеи легких причесок к 8 Марта Фото: Pinterest Косы для волос средней длины Фото: Pinterest Собранные волосы в пучок Фото: Pinterest Гулька из волос с резинкой Фото: Pinterest Модные прически с повязками 2019 Фото: Pinterest Высокий пышный хвост к 8 Марта Фото: Pinterest Прически с челкой: тренды 2019 Фото: Pinterest 1/8

Также предлагаем подборку лучших весенних нарядов к 8 Марта. Если вы еще не определились с праздничным образом, предлагаем красивые варианты весенних платьев.

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