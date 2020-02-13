Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб весной-летом 2020

Разбираемся, какие оттенки будут самыми модными в новом сезоне

Модные цвета весна-лето 2020 Фото: Pinterest

Яркие и красочные цвета в одежде будут на пике своей популярности в сезоне весна-лето 2020. По крайней мере, это нам обещает Институт цвета Panton (Pantone Color Institute). Далее в материале рассказываем о том, чем пополнить свой гардероб и как правильно сочетать его элементы, чтобы шагать в ногу с модой.

О самом неоднозначном и смелом тренде в одежде смотрите в сюжете:

Тенденции моды меняются очень быстро, и порой бывает сложно уследить за всеми новинками. Чтобы быть в курсе модных трендов сезона, предлагаем уже сейчас узнать самые модные цвета весна лето 2020. Так вы сможете пересмотреть свои луки, организовать пространство, где хранится одежда, и определить, покупкой каких вещей можно порадовать себя уже сейчас.

Однако, покупать новую одежду вовсе не обязательно. Если у вас в шкафу есть алая юбка или синее платье – вы уже в тренде. Согласно данным Panton, модные цвета весна лето 2020 весьма популярны. Палитра представлена 12 основными оттенками и четырьмя дополнительными цветами.

Палитра модных цветов Пантон весна-лето 2020:

Flame Scarlet (Пылающий алый)

Saffron (Шафран)

Classic Blue (Классический синий)

Biscay Green (Бискайский зеленый)

Chive (Зубчик чеснока)

Выцветший деним (Faded Denim)

Orange Peel (Апельсиновая кожура)

Mosaic Blue (Синяя мозаика)

Sunlight (Солнечный свет)

Coral Pink (Розовый коралл)

Cinnamon Stick (Палочка корицы)

Grape Compote (Виноградный компот)

Пантон весна-лето 2020 Фото: Pinterest

Отметим, что в данной подборке большинство цветов достаточно яркие, которые идеально подходят для весны и лета. Однако приверженцы сдержанных оттенков также найдут здесь что-то для себя.

К слову, главным цветом 2020 года по версии Пантон стал красивый синий оттенок Classic Blue 19-4052. Его назвали "обнадеживающим" цветом, напоминающим небо в сумерках, и который "обещает защитить вас, подчеркивая наше желание иметь прочную основу".

Рассмотрим детальнее модные цвета одежды весна лето 2020.

Алый

Ярко-красный оттенок всегда считался смелым, дерзким и вызывающим. В 2020 году от этого стереотипа можно отказаться. Алый может быть не только главным акцентом вашего аутфита, но и ненавязчиво дополнить его.

Фото: Pinterest

Шафран

Янтарно-желтый – цвет радости и солнца. В новом сезоне его можно сочетать с комплиментарным фиолетовым, а также с более близкими – оранжевыми и зелеными.

Фото: Pinterest

Классический синий

Синий цвет и его вариации (голубой, небесно-синий, бирюзовый, лавандовый, васильковый и цвет морской волны) может быть базовым, в сочетании с белым, серым или коричневым, а также дополнять нарядные луки. Синий отлично смотрится с пастельными теплыми оттенками.

Фото: Pinterest

Бискайский зеленый

Сочный цвет, который очень похож на бирюзовый и аквамарин. Любимый летний цвет многих модниц. Для дневного наряда бискайский зеленый хорошо сочетать с яркими цветами: красным, оранжевым, желтым, бордовым, розовым, бежевым.

Фото: Pinterest

Зубчик чеснока

Этот зеленый оттенок отлично будет смотреться с бордовым, серым, синим, коричневым цветами. Просто идеален для вечернего наряда.

Фото: Pinterest

Выцветший деним

Еще один оттенок синего, который так подходит для теплого времени года. И у вас точно найдутся любимые джинсы в этом цвете, а может и не одна пара.

Фото: Pinterest

Апельсиновая кожура

Как и шафран, этот цвет внесет яркость в повседневный и праздничный образ. Отметим, что данный оттенок как нельзя лучше подходит обладательницам русых или каштановых волос.

Фото: Pinterest

Синяя мозайка

Синий – новый черный. В сезоне весна-лето этот темно-голубой оттенок – решениe для любого случая.

Фото: Pinterest

Солнечный свет

Как вы заметили, модные цвета весна-лето 2020 в одежде это разные оттенки синего и красного. Мягкий и нежный оттенок желтого Sunlight станет отличной базой для офисного аутфита и даже романтического вечернего образа.

Фото: Pinterest

Розовый коралл

С коралловым оттенком важно не переборщить. Этот цвет легко может превратить нежный образ в слишком яркий. Стильные комбинации можно составить, комбинируя коралловый с темно-синим, лазурным, бежевым, серебристым и светло-серым.

Фото: Pinterest

Палочка корицы

Еще один оттенок красного, который выглядит благородно даже сам по себе. Его стоит "разбавлять" теплыми оттенками и дополнять аксессуарами с "животными" принтами.

Фото: Pinterest

Виноградный компот

Этот фиолетовый цвет хорошо смотрится сам по себе, а также с розовым, зеленым, голубым и черным. Собирайте лук комфортный для вас, и смело экспериментируйте.

Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали о модных и стильных образах ко Дню всех влюбленных.

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