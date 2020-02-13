Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб весной-летом 2020
Разбираемся, какие оттенки будут самыми модными в новом сезоне
Яркие и красочные цвета в одежде будут на пике своей популярности в сезоне весна-лето 2020. По крайней мере, это нам обещает Институт цвета Panton (Pantone Color Institute). Далее в материале рассказываем о том, чем пополнить свой гардероб и как правильно сочетать его элементы, чтобы шагать в ногу с модой.
О самом неоднозначном и смелом тренде в одежде смотрите в сюжете:
Тенденции моды меняются очень быстро, и порой бывает сложно уследить за всеми новинками. Чтобы быть в курсе модных трендов сезона, предлагаем уже сейчас узнать самые модные цвета весна лето 2020. Так вы сможете пересмотреть свои луки, организовать пространство, где хранится одежда, и определить, покупкой каких вещей можно порадовать себя уже сейчас.
Однако, покупать новую одежду вовсе не обязательно. Если у вас в шкафу есть алая юбка или синее платье – вы уже в тренде. Согласно данным Panton, модные цвета весна лето 2020 весьма популярны. Палитра представлена 12 основными оттенками и четырьмя дополнительными цветами.
Палитра модных цветов Пантон весна-лето 2020:
- Flame Scarlet (Пылающий алый)
- Saffron (Шафран)
- Classic Blue (Классический синий)
- Biscay Green (Бискайский зеленый)
- Chive (Зубчик чеснока)
- Выцветший деним (Faded Denim)
- Orange Peel (Апельсиновая кожура)
- Mosaic Blue (Синяя мозаика)
- Sunlight (Солнечный свет)
- Coral Pink (Розовый коралл)
- Cinnamon Stick (Палочка корицы)
- Grape Compote (Виноградный компот)
Отметим, что в данной подборке большинство цветов достаточно яркие, которые идеально подходят для весны и лета. Однако приверженцы сдержанных оттенков также найдут здесь что-то для себя.
К слову, главным цветом 2020 года по версии Пантон стал красивый синий оттенок Classic Blue 19-4052. Его назвали "обнадеживающим" цветом, напоминающим небо в сумерках, и который "обещает защитить вас, подчеркивая наше желание иметь прочную основу".
Рассмотрим детальнее модные цвета одежды весна лето 2020.
Алый
Ярко-красный оттенок всегда считался смелым, дерзким и вызывающим. В 2020 году от этого стереотипа можно отказаться. Алый может быть не только главным акцентом вашего аутфита, но и ненавязчиво дополнить его.
Шафран
Янтарно-желтый – цвет радости и солнца. В новом сезоне его можно сочетать с комплиментарным фиолетовым, а также с более близкими – оранжевыми и зелеными.
Классический синий
Синий цвет и его вариации (голубой, небесно-синий, бирюзовый, лавандовый, васильковый и цвет морской волны) может быть базовым, в сочетании с белым, серым или коричневым, а также дополнять нарядные луки. Синий отлично смотрится с пастельными теплыми оттенками.
Бискайский зеленый
Сочный цвет, который очень похож на бирюзовый и аквамарин. Любимый летний цвет многих модниц. Для дневного наряда бискайский зеленый хорошо сочетать с яркими цветами: красным, оранжевым, желтым, бордовым, розовым, бежевым.
Зубчик чеснока
Этот зеленый оттенок отлично будет смотреться с бордовым, серым, синим, коричневым цветами. Просто идеален для вечернего наряда.
Выцветший деним
Еще один оттенок синего, который так подходит для теплого времени года. И у вас точно найдутся любимые джинсы в этом цвете, а может и не одна пара.
Апельсиновая кожура
Как и шафран, этот цвет внесет яркость в повседневный и праздничный образ. Отметим, что данный оттенок как нельзя лучше подходит обладательницам русых или каштановых волос.
Синяя мозайка
Синий – новый черный. В сезоне весна-лето этот темно-голубой оттенок – решениe для любого случая.
Солнечный свет
Как вы заметили, модные цвета весна-лето 2020 в одежде это разные оттенки синего и красного. Мягкий и нежный оттенок желтого Sunlight станет отличной базой для офисного аутфита и даже романтического вечернего образа.
Розовый коралл
С коралловым оттенком важно не переборщить. Этот цвет легко может превратить нежный образ в слишком яркий. Стильные комбинации можно составить, комбинируя коралловый с темно-синим, лазурным, бежевым, серебристым и светло-серым.
Палочка корицы
Еще один оттенок красного, который выглядит благородно даже сам по себе. Его стоит "разбавлять" теплыми оттенками и дополнять аксессуарами с "животными" принтами.
Виноградный компот
Этот фиолетовый цвет хорошо смотрится сам по себе, а также с розовым, зеленым, голубым и черным. Собирайте лук комфортный для вас, и смело экспериментируйте.
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