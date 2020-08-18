Cardi B примерила платье-бандану украинской дизайнерки Наташи Зинько

Звезда хип-хоп сцены выбрала разноцветное мини с принтом "турецкий огурец"

Американская исполнительница Cardi B, которая в начале этого года заявила о намерении стать политиком, примерила платье украинской дизайнерки Наташи Зинько. Модной обновкой из коллекции популярного бренда Natasha Zinko знаменитость похвасталась на своей странице в Instagram.

Короткое платье, которое надела Cardi B, сшито из разноцветных бандан с классическим принтом "турецкий огурец". Его стоимость составляет 920 евро.

Cardi B в платье Natasha Zinko Фото: instagram.com/iamcardib

Экстравагантный образ исполнительница дополнила розовой сумкой Birkin с похожим принтом, белыми босоножками на шпильке и ярким макияжем. В длинную косу Cardi B также вплела несколько ярких платков.

Читайте также: Дочь Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной в дерзкой фотосессии для Vogue

Наташа Зинько родом из Одессы. Они живет и работает в Лондоне. Среди поклонников одежды бренда Natasha Zinko – Джастин и Хейли Бибер, Бейонсе, Дженнифер Лопес и Леди Гага.

К слову, ранее мы рассматривали шикарные образы Бейонсе в ее визуальном альбоме Black Is King. А также рассказывали о том, что IKEA впервые выпустила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться