Церемония открытия 77-го Венецианского кинофестиваля: лучшие образы звезд на красной дорожке

Церемония открытия кинофестиваля прошла с карантинными ограничениями

2 сентября на острове Лидо в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль – первое международное масштабное кинособытие с момента начала карантина. Несмотря на пандемию, на кинофестиваль приехали многие мировые знаменитости, а также руководители крупнейших европейских киносмотров – Каннского, кинофестивалей в Карловых Варах, Берлине, Лондоне и других.

Первый день кинофестиваля, несомненно, отметился роскошными нарядами звезд на красной дорожке, к зоне которой в этом году не допускается ограниченное количество фотографов.

На церемонии открытия звездные гости и зрители кинофестиваля почтили память легендарного Эннио Морриконе – итальянского композитора, автора более 400 саундтреков к фильмам, который ушел из жизни в июле этого года.

Знаменитости прибывали на остров Лидо в масках, позировали фотографам, а затем началась церемония открытия Венецианского кинофестиваля. Актрисе Тильде Суинтон был вручен почетный "Золотой лев" – награда за вклад в киноиндустрию. После этого состоялся показ фильма "Фамильный узел" (Lacci/The Ties) итальянского режиссера Даниэле Лукетти.

Кейт Бланшетт

Председатель жюри 77-го Венецианского кинофестиваля Кейт Бланшетт прошлась по красной дорожке в элегантном платье Esteban Cortazar – колумбийско-американского модельера.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images, vogue.ua

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон впечатляла фотографов своим лаконичным и изумительным нарядом от Chanel. Каждое появление Тильды Суинтон на красной дорожке – всегда что-то особенное и оригинальное.

Тильда Суинтон Фото: Getty Images

Тейлор Хилл

Американская супермодель, одна из ангелов Victoria’s Secret Тейлор Хилл для церемонии открытия выбрала воздушный и элегантный наряд – платье бренда Etro.

Модель Тейлор Хилл Фото: instagram.com/taylor_hill

Эрика Аурора

Один из самых ярких нарядов на церемонии открытия был у Эрики Ауроры – итальянской модели и актрисы.

Эрика Аурора Фото: Getty Images

Marracash и Элоди

Итальянский продюсер и рэпер Marracash и его девушка, певица Элоди стали одной из самых стильных пар церемонии открытия. Элоди выбрала платье от Versace серебристого оттенка.

Marracash и Элоди Фото: instagram.com/kingmarracash

Лотта Вербек

Голландская актриса Лотта Вербек, которая снималась в сериале "Чужестранка", выбрала шифоновое утонченное платье от Alberta Ferretti Limited Edition.

Лотта Вербек Фото: Getty Images, vogue.ua

Лаура Моранте

Итальянская актриса, звезда фильма "Комната сына" Лаура Моранте очаровала зрителей и фотографов эффектным нарядом темных оттенков.

Лаура Моранте Фото: Getty Images, vogue.ua

Ранее мы рассказали о программе 77-го Венецианского кинофестиваля.

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