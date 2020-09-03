Церемония открытия 77-го Венецианского кинофестиваля: лучшие образы звезд на красной дорожке
Церемония открытия кинофестиваля прошла с карантинными ограничениями
2 сентября на острове Лидо в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль – первое международное масштабное кинособытие с момента начала карантина. Несмотря на пандемию, на кинофестиваль приехали многие мировые знаменитости, а также руководители крупнейших европейских киносмотров – Каннского, кинофестивалей в Карловых Варах, Берлине, Лондоне и других.
Первый день кинофестиваля, несомненно, отметился роскошными нарядами звезд на красной дорожке, к зоне которой в этом году не допускается ограниченное количество фотографов.
На церемонии открытия звездные гости и зрители кинофестиваля почтили память легендарного Эннио Морриконе – итальянского композитора, автора более 400 саундтреков к фильмам, который ушел из жизни в июле этого года.
Знаменитости прибывали на остров Лидо в масках, позировали фотографам, а затем началась церемония открытия Венецианского кинофестиваля. Актрисе Тильде Суинтон был вручен почетный "Золотой лев" – награда за вклад в киноиндустрию. После этого состоялся показ фильма "Фамильный узел" (Lacci/The Ties) итальянского режиссера Даниэле Лукетти.
Кейт Бланшетт
Председатель жюри 77-го Венецианского кинофестиваля Кейт Бланшетт прошлась по красной дорожке в элегантном платье Esteban Cortazar – колумбийско-американского модельера.
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон впечатляла фотографов своим лаконичным и изумительным нарядом от Chanel. Каждое появление Тильды Суинтон на красной дорожке – всегда что-то особенное и оригинальное.
Тейлор Хилл
Американская супермодель, одна из ангелов Victoria’s Secret Тейлор Хилл для церемонии открытия выбрала воздушный и элегантный наряд – платье бренда Etro.
Эрика Аурора
Один из самых ярких нарядов на церемонии открытия был у Эрики Ауроры – итальянской модели и актрисы.
Marracash и Элоди
Итальянский продюсер и рэпер Marracash и его девушка, певица Элоди стали одной из самых стильных пар церемонии открытия. Элоди выбрала платье от Versace серебристого оттенка.
Лотта Вербек
Голландская актриса Лотта Вербек, которая снималась в сериале "Чужестранка", выбрала шифоновое утонченное платье от Alberta Ferretti Limited Edition.
Лаура Моранте
Итальянская актриса, звезда фильма "Комната сына" Лаура Моранте очаровала зрителей и фотографов эффектным нарядом темных оттенков.
Ранее мы рассказали о программе 77-го Венецианского кинофестиваля.
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