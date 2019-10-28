Governors Awards 2019: наряды голливудских звезд, которые стоит увидеть

В Лос-Анджелесе прогремела репетиция церемонии "Оскар"

В Лос-Анджелесе прогремела церемония вручения премии Governors Awards 2019, которую неофициально называют репетицией "Оскара". Все потому, что именно с нее начинается сезон вручения наград. Для голливудских знаменитостей эл важное мероприятие, поэтому на красной дорожке церемонии можно было лицезреть сплошной шик и блеск в исполнении от мировых дизайнеров.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых запоминающихся нарядов голливудских селебрити. На красной дорожке церемонии блистали Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Оливия Уайлд, Дакота Джонсон, Мег Райан и другие. Все актрисы предпочли элегантные вечерние наряды в пол.

Дженнифер Лопес в платье REEM ACRA Фото: Getty Images Лора Дерн Фото: Getty Images Мег Райан Фото: Getty Images Скарлетт Йоханссон в платье CELINE Фото: Getty Images Антонио Бандерас и Николь Кемпел Фото: Getty Images Образ Дакоты Джонсон от Brandon Maxwell Фото: Getty Images Оливия Уайлд в платье бренда Ralph Lauren Фото: Getty Images Черно-белая классика для Шарлиз Терон от Tom Ford Фото: Getty Images 1/8

В рамках Governors Awards 2019 вручили несколько почетных "Оскаров" тем деятелям киноискусства, которые внесли в него наибольший вклад, а именно – Дэвид Линч, киноактер Уэс Стьюди, режиссер Лина Вертимюллер и актриса Джина Дэвис.

Также смотрите подборку эффектных нарядов Евы Лонгории, Наоми Кэмпбелл и других звезд на парижской Неделе моды.

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