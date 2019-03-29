"Черная пантера" в белом: Наоми Кэмпбелл удивила элегантным нарядом
Кэмпбелл решила сыграла на контрасте
48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно блистала в роскошном платье на вечеринке в Гонконге, приехала в Катар, чтобы продемонстрировать свой невероятно стильный total white look.
На открытии самого крупного музея на Ближнем востоке 48-летняя супермодель появилась в женственном платье классического кроя с короткими рукавами и острыми плечами. Образ получился "вкусным", а белый цвет подчеркивал темную кожу Кэмпбелл.
Модель дополнила наряд ажурной белой сумкой, темными солнцезащитными очками и массивными украшениями: колье, серьгами, браслетами и кольцами. На этот раз волосы Наоми Кэмпбелл были распущеныЮ без какой-либо укладки.
Также на официальное мероприятие приехала жена футболиста и дизайнер Виктория Бекхэм, которая надела светлый брючной костюм собственного бренда.
Напомним, ранее 48-летняя знаменитость надела эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка.
Также недавно папарацци узнали о новом любовнике Наоми Кэмпбелл. Детали в нашем сюжете:
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