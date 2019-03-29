"Черная пантера" в белом: Наоми Кэмпбелл удивила элегантным нарядом

Кэмпбелл решила сыграла на контрасте

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл Фото: AFP

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно блистала в роскошном платье на вечеринке в Гонконге, приехала в Катар, чтобы продемонстрировать свой невероятно стильный total white look.

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На открытии самого крупного музея на Ближнем востоке 48-летняя супермодель появилась в женственном платье классического кроя с короткими рукавами и острыми плечами. Образ получился "вкусным", а белый цвет подчеркивал темную кожу Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл в длинном белом платье с короткими рукавами и острыми плечами Фото: AFP

Модель дополнила наряд ажурной белой сумкой, темными солнцезащитными очками и массивными украшениями: колье, серьгами, браслетами и кольцами. На этот раз волосы Наоми Кэмпбелл были распущеныЮ без какой-либо укладки.

Также на официальное мероприятие приехала жена футболиста и дизайнер Виктория Бекхэм, которая надела светлый брючной костюм собственного бренда.

Напомним, ранее 48-летняя знаменитость надела эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка.

Также недавно папарацци узнали о новом любовнике Наоми Кэмпбелл. Детали в нашем сюжете:

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