Черная пятница 2019: какие скидки готовят украинские магазины

Узнайте, куда бежать за покупками в конце ноября

Черная пятница 2019 - где будут скидки в Киеве Фото: unsplash.com

Черная пятница 2019 практически на носу, а это значит, что скоро стартуют самые масштабные распродажи года. Узнайте, какие скидки готовят украинские бренды, и куда бежать за доступными покупками.

Черная пятница 2019 Украина официально начинается 29 ноября, но дата распродаж во многих магазинах отличается. Кто-то распродает товары по большим скидкам еще до Черной пятницы, а кто-то продлевает парад низких цен на пару недель.

Черная пятница 2019 в Киеве: какие скидки приготовили украинские бренды

Популярные столичные магазины и шоурумы предлагают скидки на различные виды товаров от 20 до 70%. Так, серия маркетов с украинскими брендами Всі. Свої проведут Черную пятницу с 29 ноября по 1 декабря. Покупатели смогут приобрести понравившиеся вещи по скидкам до 70%. Это может быть одежда для всей семьи, луки для праздника или повседневные аксессуары.

Известные бренды Colins, Mango, Bershka и Pull&Bear предлагают трендовую одежду по самым низким ценам в году. Наверняка вы давно планировали купить пальто или стильную куртку, модные кроссовки или вечернее платье. Невероятные скидки от 20 до 80% позволят выгодно пополнить свой гардероб.

Уникальные луки со скидкой 20% можно уже найти в магазинах украинского бренда VOVK. А если вы предпочитаете совершать покупки онлайн, воспользуйтесь скидками Черной пятницы в магазинах Must Have или German Apparel, в которых можно найти коллекции как украинских, так и зарубежных производителей.

И помните, покупки следует совершать обдуманно, а за скидками в интересующих вас магазинах лучше всего проследить за неделю до Черной пятницы.

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