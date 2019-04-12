Черные перчатки и расшитое цветами платье : роскошный образ Диты фон Тиз
Дива бурлеска позировала на красной дорожке
Голливудская знаменитость Дита фон Тиз посетила гала-концерт Ballet Gala 2019 в Беверли-Хиллз в роскошном вечернем наряде.
На красной дорожке дива бурлеска эпатировала публику в черном платье с пышной юбкой, ткань которого была усыпанная вышитыми цветами. 46-летняя знаменитость подчеркнула и без того ультратонкую талию с помощью атласного пояса, а открытий фасон платья полностью оголил изящные плечи красотки.
Изысканности праздничному образу придали красные элементы – длинные кожаные перчатки с красными линиями, драгоценные серьги с алыми камнями и красный клатч, полностью оформлен стразами в тандеме с однотипными балетками. Что касается макияжа, то Дита фон Тиз не изменяет своему фирменному знаку – красные губы, черные стрелки и ненавязчивая родинка возле левого глаза.
Ранее в одном из интервью 46-летняя знаменитость призналась, что не прибегает к услугам пластических хирургов и никогда не использовала ботокс, а также обмолвилась, что все морщинки ей удается ловко прятать под вуалью.
Также мы писали, что 46-летняя Дита фон Тиз показала элегантный образ в платье с глубоким декольте.
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