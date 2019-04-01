Черный костюм из эко-кожи: королева Иордании похвасталась стильным нарядом в Париже

Стильная королева Рания посетила Париж

Королева Иордании Рания Фото: AFP

Королева Иордании Рания, которая недавно появилась в рубашке с пышными рукавами и асимметричной клетчатой юбке Silvia Tcherassi, для нового выхода в свет выбрала изысканный наряд из эко-кожи.

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Для официальной встречи с президентской четой Франции 48-летняя Рания выбрала черный костюм из эко-кожи, который состоял из приталенного пиджака с высокими манжетами и юбку-плиссе средней длины с кружевом. Элегантный и дерзкий образ королевы был завершен лаковыми туфлями-лодочками в тон наряду, черной сумочкой и массивными серьгами.

Королева Иордании Рания с президентской четой Франции в черном пиджаке и юбке-плиссе из эко-кожи Фото: AFP

Жена Абдаллы II сделала праздничную укладку и вечерний макияж, в котором преобладали темно-коричневые оттенки.

Королева Иордании Рания дополнила образ объемной укладкой и черной сумочной Фото: AFP

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой. А недавно королева Испании Летиция во время официального визита в Аргентину появилась в коралловом костюме Zara и вишневом вечернем платье от испанского дизайнера.

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