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Чистим перышки: какой педикюр сделать на лето 2019

Новинки модного педикюра в этом сезоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Красивые идеи летнего педикюра
Красивые идеи летнего педикюра
Фото: Pinterest

А вы знаете, почему девушки в жаркий летний период носят кроссовки или любую другую закрытую обувь? Виной всему отсутствие педикюра! Да, мужчинам совсем не понять такой логики, но это не миф, а реальность. Поэтому пора уже задуматься об ухоженных пальчиках, ведь на дворе лето! 

Узнайте в нашем видео все о новом тренде – носки для педикюра:

Что актуально в этом сезоне и какой цвет лучше всего выбрать – разберемся в этой статье. 

Монохромная классика: модные идеи педикюра 

Самый простой вариант из всех возможных – покрыть ногти однотонным цветом. Тем более, что сейчас палитра позволяет выбрать самый незаурядный оттенок. Если вы педантичны в выборе стиля и не приемлете разнобоя в одежде с цветом лака на ногтях, то лучше сделать педикюр в светлых оттенках.

Идеи однотонного педикюра на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи однотонного педикюра на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи однотонного педикюра на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи однотонного педикюра на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи однотонного педикюра на лето 2019
Фото: Pinterest
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Так ваш образ в целом будет смотреться сдержанно и лаконично. А для смелых красоток спектр цветовой гаммы неограничен. Самые актуальные цвета в педикюре на лето 2019 – красный, коралловой, желтый, цвет хаки, лиловый, нежно-голубой и даже оранжевый!

Цветочное настроение: красивый педикюр на лето 2019 

Модный педикюр с цветочным узором
Фото: Pinterest
Модный педикюр с цветочным узором
Фото: Pinterest
Модный педикюр с цветочным узором
Фото: Pinterest
Модный педикюр с цветочным узором
Фото: Pinterest
Модный педикюр с цветочным узором
Фото: Pinterest
1/5

Для романтических натур и тех, кто любит выглядеть женственно, подойдет дизайн педикюра с цветочным узором. Не обязательно покрывать ногти на ногах в тон маникюру. Можно сделать баланс – однотонный цвет на руках и цветочный дизайн в педикюре. Смотрится отлично на загорелой коже и может стать украшением простого летнего образа. 

Французский педикюр – вечно актуальный вариант

Лунный педикюр: модные идеи на лето
Лунный педикюр: модные идеи на лето
Фото: Pinterest

Белая лунка – извечная классика. Во-первых, это безумно красиво и сдержанно, а во-вторых – такой педикюр продержится очень долго, ведь на светлом фоне не так заметен отросший ноготок. 

Необычный дизайн педикюра

Если вы любитель экспериментов и вам наскучил однообразный дизайн, который предлагает ваш мастер, предлагаем незаурядные идеи педикюра на лето 2019. Необычного эффекта можно добиться с помощью стемпинга, геометрических фигур и необычных линий. 

Тенденции педикюра: французский дизайн
Тенденции педикюра: французский дизайн
Фото: Pinterest

Лунный педикюр: идеи с фото 

Еще один претендент на звание вечной классики – лунный дизайн. Смотрится, как в маникюре, так и в педикюре очень аккуратно и нежно. В основном сочетаются белые цвета с другими спокойными оттенками. Правда, при выборе такого варианта будьте готовы, что педикюр надо обновлять чаще, ведь лунка хорошо просматриваются на отросших ногтях. 

Также предлагаем красивые идеи маникюра с фото на летний период 2019
 

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