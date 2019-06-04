Чистим перышки: какой педикюр сделать на лето 2019

Новинки модного педикюра в этом сезоне

Красивые идеи летнего педикюра Фото: Pinterest

А вы знаете, почему девушки в жаркий летний период носят кроссовки или любую другую закрытую обувь? Виной всему отсутствие педикюра! Да, мужчинам совсем не понять такой логики, но это не миф, а реальность. Поэтому пора уже задуматься об ухоженных пальчиках, ведь на дворе лето!

Узнайте в нашем видео все о новом тренде – носки для педикюра:

Что актуально в этом сезоне и какой цвет лучше всего выбрать – разберемся в этой статье.

Монохромная классика: модные идеи педикюра

Самый простой вариант из всех возможных – покрыть ногти однотонным цветом. Тем более, что сейчас палитра позволяет выбрать самый незаурядный оттенок. Если вы педантичны в выборе стиля и не приемлете разнобоя в одежде с цветом лака на ногтях, то лучше сделать педикюр в светлых оттенках.

Идеи однотонного педикюра на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи однотонного педикюра на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи однотонного педикюра на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи однотонного педикюра на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи однотонного педикюра на лето 2019 Фото: Pinterest 1/5

Так ваш образ в целом будет смотреться сдержанно и лаконично. А для смелых красоток спектр цветовой гаммы неограничен. Самые актуальные цвета в педикюре на лето 2019 – красный, коралловой, желтый, цвет хаки, лиловый, нежно-голубой и даже оранжевый!

Цветочное настроение: красивый педикюр на лето 2019

Модный педикюр с цветочным узором Фото: Pinterest Модный педикюр с цветочным узором Фото: Pinterest Модный педикюр с цветочным узором Фото: Pinterest Модный педикюр с цветочным узором Фото: Pinterest Модный педикюр с цветочным узором Фото: Pinterest 1/5

Для романтических натур и тех, кто любит выглядеть женственно, подойдет дизайн педикюра с цветочным узором. Не обязательно покрывать ногти на ногах в тон маникюру. Можно сделать баланс – однотонный цвет на руках и цветочный дизайн в педикюре. Смотрится отлично на загорелой коже и может стать украшением простого летнего образа.

Французский педикюр – вечно актуальный вариант

Лунный педикюр: модные идеи на лето Фото: Pinterest

Белая лунка – извечная классика. Во-первых, это безумно красиво и сдержанно, а во-вторых – такой педикюр продержится очень долго, ведь на светлом фоне не так заметен отросший ноготок.

Необычный дизайн педикюра

Если вы любитель экспериментов и вам наскучил однообразный дизайн, который предлагает ваш мастер, предлагаем незаурядные идеи педикюра на лето 2019. Необычного эффекта можно добиться с помощью стемпинга, геометрических фигур и необычных линий.

Тенденции педикюра: французский дизайн Фото: Pinterest

Лунный педикюр: идеи с фото

Еще один претендент на звание вечной классики – лунный дизайн. Смотрится, как в маникюре, так и в педикюре очень аккуратно и нежно. В основном сочетаются белые цвета с другими спокойными оттенками. Правда, при выборе такого варианта будьте готовы, что педикюр надо обновлять чаще, ведь лунка хорошо просматриваются на отросших ногтях.

Также предлагаем красивые идеи маникюра с фото на летний период 2019.



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