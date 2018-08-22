Королевские секреты: что делают Кейт Миддлтон и Меган Маркл, чтобы не задиралась юбка

Эксперт по королевскому этикету рассказала секреты, благодаря которым юбки особ королевской семьи выглядят безупречно

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

В любую погоду и в любом месте, будь то взлетная полоса или просто встреча под открытым небом, супруги британских принцев Уильяма и Гарри – Кейт Миддлтон и Меган Маркл всегда выглядят безупречно. Волосы всегда собраны в аккуратные прически, макияж практически не заметен, а платья и юбки имеют идеальную форму.

Эксперт по королевскому этикету Майка Мейер рассказала в интервью Harper's Bazaar, что представительницы британской монархии делают для того, чтобы подолы их юбок никогда не задирались. По ее словам, они надевают под низ боди из материалов, которые сильно электризуются, за счет чего юбки держат форму и не развеваются ни при каких обстоятельствах. А даже если такое и произойдет, то конфуза не случится, поскольку боди телесного цвета все прикроет.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty

Существует еще один способ слегка утяжелить подол – вшить что-нибудь тяжелое. И как раз этим методом пользуется королева Елизавета II. Ее портной Стюарт Парвин вшивает в подолы королевских платьев, юбок и пальто специальные приспособления для штор. С их помощью одежда держит форму и всегда безупречно сидит.

Напомним, ранее британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.