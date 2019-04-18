Что надеть на свидание: звездный пример от иконы стиля Джей Ло
Джей Ло пришла на свидание к жениху Алексу в облегающем платье
Если у вас запланировано свидание с мужчиной вашей мечты и вы теряетесь в сомнениях, какой наряд выбрать – возьмите пример с голливудской актрисы Дженнифер Лопес, которая на днях была официально признана иконой стиля.
Местных фотографом удалось запечатлеть момент, когда звезда прогуливается по улицам Нью-Йорка за руку со своим женихом Алексом Родригесом.
Для свидания с возлюбленным Джей Ло, несмотря на свое пристрастие к эпатажным и пестрым вещам, выбрала сдержанное платье черного цвета. Облегающее изделие подчеркивало аппетитные формы американской иконы стиля, а леопардовые вставки на манжетах придавали образу пикантности.
49-летняя невеста дополнила образ сумкой Hermès из кожи рептилии и замшевыми лодочками в тон. На пальце красотки сверкало помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, которое ей подарил Алекс. Пара выглядела счастливо и не сдерживала своих чувств на публике.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.
Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:
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