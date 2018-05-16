Что надеть на выпускной-2018: ТОП-5 идей

Блестки, цветочный принт, платье из двух частей – и другие тренды

Выпускной 2018 - платья. Фото: chernikova.com.ua

Совсем скоро будут сданы последние школьные и университетские экзамены и начнутся долгожданные выпускные. Вопрос "что надеть" преследует нас почти каждый день. Что уже говорить о таком особенном празднике, как выпускной, когда хочется выглядеть стильно и на все 100%.

Какие фасоны выпускных платьев в моде в этом году вы можете узнать в нашей подборке.

Назад, к корням – платья на выпускной с вышивкой и узорами

В последнее время особую популярность обретают этнические мотивы в одежде, а особенно – вышивка и различные узоры. Отличным вариантом будет платье свободного кроя из натуральной ткани с традиционными узорами.

Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua 1/5

Платья на выпускной с прозрачными вставками

Интересный фасон, который стал популярным среди многих голливудских звезд – платье с прозрачными вставками. Вы можете выбрать платье в пол, либо же длину миди. Выигрышно такой наряд будет смотреться в красных, синих и черных тонах. Однако в данном случае все зависит от ваших предпочтений.

Платье на выпускной Фото: promgirl.com

Платье на выпускной Фото: promgirl.com

Платье на выпускной Фото: promgirl.com

Платье на выпускной из двух частей

Платье из двух частей наряду с другими модными трендами, не уступает им по своей популярности. Проще говоря – это топ и юбка, которые создают настоящий стильный ансамбль. Можно выбирать модель с рукавом или без, с ярким цветочным принтом или блестками – все, к чему лежит душа.

Платье из двух частей на выпускной Фото: promgirl.com Платье из двух частей на выпускной Фото: promgirl.com Платье из двух частей на выпускной Фото: promgirl.com Платье из двух частей на выпускной Фото: promgirl.com Платье из двух частей на выпускной Фото: promgirl.com 1/5

Платье на выпускной с цветочным принтом

Один из главных трендов этого года – цветочный принт, причем он актуален как и для повседневных образов, так и для торжественных мероприятий. Выбрав платье с цветочным принтом вы точно не прогадаете.

Платье с цветочным принтом Фото: promgirl.com Платье с цветочным принтом Фото: promgirl.com Платье с цветочным принтом Фото: promgirl.com Платье с цветочным принтом Фото: promgirl.com Платье с цветочным принтом Фото: promgirl.com Платье с цветочным принтом Фото: promgirl.com 1/6

Платье на выпускной с блестками

На красных дорожках различных мероприятий в Голливуде (и не только) можно было увидеть множество знаменитостей, одетых в яркие платья с блестками, что дало им возможность в буквальном смысле сиять в объективах папарацци. Такое платье явно не оставит вас без внимания. Можно выбрать разную длину. Безусловно, платье в пол с блестками будет смотреться очень эффектно, но если вы хотите показать всем свои стройные ноги, то в этом случае можно выбрать размер миди или мини-платье.

Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua Платье в этническом стиле Фото: chernikova.com.ua 1/5

Напомним, мы писало о том, какие прически сделать на выпускной.

Все секреты монарших нарядов – смотрите видео:



