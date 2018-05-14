Что носить летом каждый день – советы дизайнеров

Если вы выбрали юбку с принтом, то верх должен быть однотонным

Больше цвета, меньше одежды, когда тепло за окном, так и хочется переодеться в платье и переобуться в босоножки. Цветы, птицы, тропики и джинс – в этом сезоне есть с чем экспериментировать. Дизайнер Дмитрий Сердюк убежден: правильно подобранный принт может сделать фигуру стройнее.

Он утверждает, что вертикальная полоска отлично подходит для людей с пышными формами. Также нужно учесть то, что если вы выбрали юбку с принтом, то верх должен быть однотонным.

"Если говорить о каблуке, в этом сезоне, мы говорим об устойчивого каблуке – 6-8 сантиметров, он может быть прямой, либо немного расклешенный. И в нашем понимании идеально – обтянутый материалом, что бы это было максимально красиво", – говорит дизайнер.

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На каждый день можно выбрать наряд голубого, пудрового оттенков. Такой комплект можно комбинировать, как с классическими белыми кроссовками, так и с телесными, черными лодочки.

Если ежедневный дресс-код позволяет, классические костюмы можно заменить платьем-халатом светлых оттенков. Главное не прогадать с выбором ткани.

Очень многие заблуждаются в том, что, чем тоньше материал, тем им будет комфортнее. На самом деле – главное, что бы материал был натуральный, ведь если у вас очень тонкий, но искусственный шифон, в любом случае в нем будет душно. Ярким акцентом образа может стать помада или сумочка.

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