Что подарить девушке на 8 Марта: ТОП-5 креативных идей

Оригинальные идеи для подарков девушке на 8 Марта: выбирайте лучший подарок

Подарок на 8 Марта

Что можно подарить любимой девушке на 8 Марта, чтобы это был не простой обычный и банальный подарок, а нечто оригинальное, душевное, красивое, практичное, нужное? Читайте креативные идеи в нашей статье, и пусть ваша избранница останется довольна вашим выбором.

Что подарить девушке на 8 Марта: креативные подарки

Самый простой вариант приобретения подарка на 8 Марта – воспользоваться креативом, придуманным и реализованным другими людьми, специалистами своего дела. Это очень удобно, поскольку избавляет вас от мучительных раздумий в поисках идеи и самого подарка для девушки. Все уже изобретено до вас и для вас! Многие магазины и сервисы предлагают готовые тематические подарочные наборы, эффектно оформленные и упакованные в красивые коробки с рисунками, лентами и бантами. А внутри чего только нет… Вариантов множество: от милой посуды и полезных кухонных мелочей до необходимых вещей для путешественниц, от маникюрного набора до косметических новинок и средств по уходу за лицом и телом, от сладостей до целого букета разнообразных специй. Ей определенно понравится.

Девайс glo™

Что подарить стильной девушке на 8 Марта оригинальное: Система нагревания табака glo™

Ваша девушка неравнодушна к аромату табака и не прочь проверить, на что способны новые технологии? Подарите ей девайс glo™ нового поколения системы нагрева табака без горения и дыма, который выделяет аэрозоль, состоящий из никотина, глицерина, ароматизаторов и воды. Гаджет glo™ имеет премиальный дизайн, приятную палитру цветов и широкий диапазон вкусов: от мягкого и более насыщенного табачного вкуса до освежающего ментола, ягодного и цитрусового микса. Для нагревания в устройстве используются стики с высококачественным табачным листом, сам процесс не оставляет пепла и оставляет меньше запаха, чем обычная сигарета, не раздражая таким образом окружающих. Он легкий в применении и чистке, имеет всего одну кнопку и выдерживает до 30 сеансов без подзарядки. Вы точно сможете удивить любимую девушку таким оригинальным и высокотехнологичным подарком. Также предлагается услуга заказа бесплатного тест-драйва на 7 дней.

Подарок на 8 Марта Фото: Pixabay

Что подарить любимой на 8 Марта: модные украшения

Какая девушка не любит украшения! Идеальный подарок для любимой – это украсить ее еще больше. Предлагаем вам подобрать для своего "бриллианта" достойную оправу и обратиться к продукции ведущих мировых брендов стильной ювелирной бижутерии. Подарите, к примеру, легкие серебряные серьги и колье из серии Blind for love от Gucci, серебро с позолотой, покрытое нежной эмалью из эффектного цветочного букета Gemina от бренда Misis, лого-украшения в виде сегментов роскошных колье-чокеров от Chanel, Christian Dior или Fendi. Также у обладательниц шикарных локонов сейчас в моде замысловатые и витиеватые заколки и гребешки от Dolce & Gabbana и Rodarte.

Подарок на 8 Марта

Что подарить модной девушке на 8 Марта: женские часы

Несмотря на наличие всевозможных гаджетов и девайсов, актуальность часов на запястье в наше время все равно не пропадает, а остается классикой. Ведь часы – это не только полезный измерительный прибор. Изысканные и стильные часики на дамской ручке – прекрасное украшение, признак статусности и хорошего вкуса как для успешной бизнес леди, так и для юной студентки. К вашим услугам продукция ведущих мировых брендов: Casio, Daniel Klein, Armani, Guardo, Q&Q и др. И пусть ваша счастливая девушка, благодаря вам, часов не наблюдает!

Подарок на 8 Марта Фото: Pixabay

Что подарить на 8 Марта девушке-гурману небанальное: кофейная пара

Любимая женщина жить не может без кофе и, пробуждаясь по утрам, свято соблюдает романтический ритуал кофе в постель? В таком случае удачный выбор подарка – это изысканная и утонченная фарфоровая кофейная пара. В отличие от сервиза, в набор входит всего две чашки, так что никто не помешает вам попить кофейку тет-а-тет и поговорить по душам с любимой. А чтобы было о чем поговорить, дополните свой подарок на 8 Марта кофейным ассорти разных производителей, сортов, крепости и ароматов.

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