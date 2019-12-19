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Что подарить девушке на Новый Год 2020: оригинальные идеи для любимой

Избегайте банальных штампов вроде сувениров и мягких игрушек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:43
Что подарить любимой девушке на Новый год 2020
Что подарить любимой девушке на Новый год 2020
Фото: Pexels

Если вы не знаете, какой подарок выбрать девушке на Новый год 2020, чтобы ей понравилось, Сегодня.Lifestyle подготовили для вас несколько полезных советов.

Подарок на Новый год, как впрочем, и на другой праздник – вещь субъективная. Но всегда есть варианты идей, которые в той или иной вариации подойдут всем и не могут не порадовать. Делимся оригинальными идеями.

Лайфхак: что подарить на Новый год

  • Эмоции и драйв: билеты на концерт

Может, у вашей девушки есть кумир, о походе на живое выступление которого она мечтала? Билет на концерт – это отличный подарок не только для девушки, но и для вас обоих, ведь вы наверняка пойдете на мероприятие вместе. И это добавит вам драйва, эмоций, совместных воспоминаний и впечатлений.

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Если кумира как такового нет, всегда можно подарить сертификат, чтобы человек сам определился с концертом.

  • Остановить момент: фотосессия

Покажите девушку, которая не любит фотосессии? Тем более, сейчас такое разнообразие вариантов в этом смысле: и портретная, и будуарная съемка, и новогодние сеты, выездные и студийные, с мейк-апом и без, тематические и обычные. Снова-таки, фотосессию можно сделать совместную – в стиле love story. И наслаждаться потом зафиксированными в моменте эмоциями еще долго.

Какой подарок выбрать для девушки на Новый год 2020
Какой подарок выбрать для девушки на Новый год 2020
Фото: Pexels

  • Беспроводные гаджеты: наушники, мышь, колонки

Must have последнего времени. Гарнитура для гаджетов и различные электронные аксессуары, как деньги – нужны всегда и всем. Девушка непременно порадуется беспроводным радио- и bluetooth-наушникам, даже если одни у нее уже есть.

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Слушать любимую музыку, общаться с вами в мессенджерах, записывать видео, заниматься спортом – без наушников никак. А модные стильные "уши" всегда к месту и кстати. То же касается колонок, мышек (есть оригинальные в виде машин, панд, смешных мордочек), пауэрбенков… На крайний случай подарите интересный чехол на телефон. Что-что, а гаджеты лишними никогда не будут.

  • Свежая идея: оригинальный подарочный набор

Если с фантазией туго, а хочется порадовать любимую и сделать сюрприз, подпишитесь на один из многочисленных аккаунтов в Instagram, предлагающих готовые подарочные боксы, празднично упакованные и ярко украшенные. А можно подсмотреть идеи и сделать что-то похожее самому. Это могут быть боксы с наборами сладостей, косметики, домашнего декора, свечей – чего угодно.

Подарочный набор для девушки на Новый год 2020
Подарочный набор для девушки на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

А вот вам свежая новогодняя идея подарочного набора: купите самые обычные детские санки, сложите на них мешок с ее любимыми сладостями или фруктами (один из вариантов – шампанское и несколько видов сыров) и преподнесите ей этот набор с пафосным видом Санта-Клауса. Кстати, кататься на санках вдвоем очень весело. Особенно в новогоднюю ночь!

  • Домашний уют: плед, халат, пижама

Пледик с рукавами для долгих зимних вечеров с глинтвейном за просмотром любимого фильма, теплая мягкая пижамка, согревающая ночью, тапочки-зверюшки или халат с ушками, длинное полотенце – такие домашние вещи не только очень милые, но еще и практичные, и почти всегда беспроигрышный вариант для девушки.

  • Святая классика: ювелирное украшение

Да, вы скажете, это банально, и будете правы. Но никто еще не отказался от лишнего бриллианта от любимого человека или просто красивого серебряного или золотого изящного украшения. А может, это дизайнерский аксессуар или особенная авторская бижутерия? Если вы знаете предпочтения девушки, она точно оценит такой вариант. Главное – не дарите бижутерию, если не уверены во вкусах своей благоверной.

Подарок для девушки на Новый год 2020
Подарок для девушки на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Если сомневаетесь насчет цепочки или браслета, купите серьги или кулон в виде сердца, ее знака зодиака, клевера (символ удачи). Ну а если вы решились сделать предложение любимой в новогоднюю ночь или заявить о серьезности своих намерений – тут все понятно. Главное – угадать с размером колечка.

  • Тяжелая артиллерия: путевка

Беспроигрышный вариант – просто купить билеты в романтическое путешествие. Необязательно на Мальдивы или в Альпы, это могут быть наши родные Карпаты, в которых вы проведете незабываемый уикенд вдвоем. Такой подарок ей точно запомнится!

Чтобы не разочаровать девушку и действительно порадовать, выбирайте подарок с душой и дарите искренне, от сердца.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить маме на Новый год 2020. Кроме того писали, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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