Что подарить маме на Новый год 2020: пять небанальных идей
Интересные идеи подарков для мамы на Новый год
Новогодние праздники – это не только запах мандаринов, глинтвейна и шампанское в бокалах. Это еще один повод порадовать близких душевными подарками и вниманием. Особенно трепетная тема – подарок маме на Новый год.
Как выбрать качественные и практичные новогодние сувениры – видео:
Что подарить самому близкому человеку на Новый год от дочери или сына? Предлагаем варианты для вдохновения.
- символ года в любых вариантах
Если вы в поисках идей, что подарить маме на Новый год 2020 недорого, но оригинально, самый простой вариант – развить идею с символом года, Крысой.
Это может быть интересный настенный или настольный календарь, игрушка своими руками под елку, посуда, статуэтка или фигурка (в том числе шоколадная или марципановая), картины, набор елочных шаров, свечки в виде символа года, панно, предмет кухонной утвари с нанесенным символом, экосумка, скатерть и так далее.
- эксклюзивный hand made
Подумываете о том, что подарить на Новый год 2020 маме, но ничего достойного не находите? Сделайте презент своими руками! Наверняка мама оценит это по достоинству. Детям можно нарисовать открытку в подарок или сделать новогоднюю поделку – мама будет счастлива, что для нее старались. Если же вы уже давно не ребенок, но хотите маму как-то удивить, используйте один из своих талантов: нарисовать картину, сочинить стих, сшить фетровую игрушку… Вариантов много!
Не обладаете особыми талантами? Не беда! Например, чтобы оформить предмет в технике декупаж, достаточно купить заготовку (специальную или то, что есть под рукой), декупажный клей, кисти и бумажные салфетки с интересным рисунком. Роликов в YouTube на эту тему достаточно. И благодаря усидчивости и стараниям обычная разделочная доска или бутылка шампанского, банка для круп или поднос для кофе могут превратиться в эксклюзивное авторское творение.
- фотографии, полароидные снимки, фотокниги и фотоальбомы
В цифровую эпоху нам так не хватает живого и настоящего… Например, бумажных фотографий. Самый простой вариант фотоподарка – распечатать памятные снимки на фотобумаге и преподнести маме в красивой коробочке, одну из них можно оформить в красивую рамку. Если есть немного больше денег и времени – можно заказать фотокнигу или календарь из ваших фотографий. Можно также напечатать фото на холсте, чтобы оно выглядело картиной.
Интересный вариант фотопрезента – заказать полароидные снимки и оформленные в подарочном боксе, дополнив приятными праздничными мелочами (гирлянды, елочные игрушки, мини-прищепки для крепления фотографий). Выглядит очень оригинально, стильно, свежо, и наверняка порадует маму.
- съедобные подарки
Даже если ваша родительница – лучший кулинар в мире и тягаться с ней в этом искусстве нет смысла, порадуйте ее чем-то вкусненьким. Например, можно заказать эксклюзивно оформленный торт и поместить на него поздравление. Букет из конфет или букет из фруктов – также универсальный вариант, который подойдет всем. В интернете много вариантов такого подарка на выбор – определяйтесь и заказывайте.
А можно обратиться к экзотике и воспользоваться услугами одной из фирм, которые предлагают коробки с экзотическими фруктами из Индии, Таиланда и других теплых стран (папайя, ананас, маракуйя, фейхоа и т.д.). Наборы из эксклюзивных сортов вин и сыров, комплект из интересного ликера с бокалами к нему, шоколадные изыски… Список очень длинный, включайте креатив и фантазию и выбирайте свой вариант.
- впечатления в подарок
На наш взгляд, это один из лучших вариантов интересного подарка. Это любые впечатления – от билетов на концерт или в театр до сертификатов в салоны красоты, СПА, мастер-класс по живописи или керамике или что-то подобное.
Сюда же относится и тур в какую-нибудь сказочную страну (или место в Украине, в котором мама еще не была, но очень мечтала побывать), путевка в санаторий, билеты на уикенд-тур. Путешествия всегда радуют, а уж подаренные – тем более!
Конечно, никто не отменял такие современные варианты, как гаджеты, предметы интерьера, украшения или что-то для хобби, если оно у человека есть. А также простой вопрос: "Что тебе подарить?", который часто решает 90% проблем с выбором.
Берегите себя и своих близких, душевных вам праздников!
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