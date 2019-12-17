Что подарить маме на Новый год 2020: пять небанальных идей

Интересные идеи подарков для мамы на Новый год

Что подарить маме на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Новогодние праздники – это не только запах мандаринов, глинтвейна и шампанское в бокалах. Это еще один повод порадовать близких душевными подарками и вниманием. Особенно трепетная тема – подарок маме на Новый год.

Как выбрать качественные и практичные новогодние сувениры – видео:

Что подарить самому близкому человеку на Новый год от дочери или сына? Предлагаем варианты для вдохновения.

символ года в любых вариантах

Если вы в поисках идей, что подарить маме на Новый год 2020 недорого, но оригинально, самый простой вариант – развить идею с символом года, Крысой.

Набор елочных игрушек на Новый год 2020 Фото: Сегодня

Это может быть интересный настенный или настольный календарь, игрушка своими руками под елку, посуда, статуэтка или фигурка (в том числе шоколадная или марципановая), картины, набор елочных шаров, свечки в виде символа года, панно, предмет кухонной утвари с нанесенным символом, экосумка, скатерть и так далее.

эксклюзивный hand made

Подумываете о том, что подарить на Новый год 2020 маме, но ничего достойного не находите? Сделайте презент своими руками! Наверняка мама оценит это по достоинству. Детям можно нарисовать открытку в подарок или сделать новогоднюю поделку – мама будет счастлива, что для нее старались. Если же вы уже давно не ребенок, но хотите маму как-то удивить, используйте один из своих талантов: нарисовать картину, сочинить стих, сшить фетровую игрушку… Вариантов много!

Что подарить маме на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Не обладаете особыми талантами? Не беда! Например, чтобы оформить предмет в технике декупаж, достаточно купить заготовку (специальную или то, что есть под рукой), декупажный клей, кисти и бумажные салфетки с интересным рисунком. Роликов в YouTube на эту тему достаточно. И благодаря усидчивости и стараниям обычная разделочная доска или бутылка шампанского, банка для круп или поднос для кофе могут превратиться в эксклюзивное авторское творение.

фотографии, полароидные снимки, фотокниги и фотоальбомы

В цифровую эпоху нам так не хватает живого и настоящего… Например, бумажных фотографий. Самый простой вариант фотоподарка – распечатать памятные снимки на фотобумаге и преподнести маме в красивой коробочке, одну из них можно оформить в красивую рамку. Если есть немного больше денег и времени – можно заказать фотокнигу или календарь из ваших фотографий. Можно также напечатать фото на холсте, чтобы оно выглядело картиной.

Что подарить маме на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Интересный вариант фотопрезента – заказать полароидные снимки и оформленные в подарочном боксе, дополнив приятными праздничными мелочами (гирлянды, елочные игрушки, мини-прищепки для крепления фотографий). Выглядит очень оригинально, стильно, свежо, и наверняка порадует маму.

съедобные подарки

Даже если ваша родительница – лучший кулинар в мире и тягаться с ней в этом искусстве нет смысла, порадуйте ее чем-то вкусненьким. Например, можно заказать эксклюзивно оформленный торт и поместить на него поздравление. Букет из конфет или букет из фруктов – также универсальный вариант, который подойдет всем. В интернете много вариантов такого подарка на выбор – определяйтесь и заказывайте.

Рождественский торт Фото: Depositphotos

А можно обратиться к экзотике и воспользоваться услугами одной из фирм, которые предлагают коробки с экзотическими фруктами из Индии, Таиланда и других теплых стран (папайя, ананас, маракуйя, фейхоа и т.д.). Наборы из эксклюзивных сортов вин и сыров, комплект из интересного ликера с бокалами к нему, шоколадные изыски… Список очень длинный, включайте креатив и фантазию и выбирайте свой вариант.

впечатления в подарок

На наш взгляд, это один из лучших вариантов интересного подарка. Это любые впечатления – от билетов на концерт или в театр до сертификатов в салоны красоты, СПА, мастер-класс по живописи или керамике или что-то подобное.

Какой подарок выбрать на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Сюда же относится и тур в какую-нибудь сказочную страну (или место в Украине, в котором мама еще не была, но очень мечтала побывать), путевка в санаторий, билеты на уикенд-тур. Путешествия всегда радуют, а уж подаренные – тем более!

Конечно, никто не отменял такие современные варианты, как гаджеты, предметы интерьера, украшения или что-то для хобби, если оно у человека есть. А также простой вопрос: "Что тебе подарить?", который часто решает 90% проблем с выбором.

Берегите себя и своих близких, душевных вам праздников!

Напомним, ранее мы рассказывали, в чем встречать Новый год 2020.Также читайте, как сделать модный новогодний макияж.

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