Что показали в финальный день Ukrainian Fashion Week: фотоподборка с подиума

Свои коллекции представили ZHARKO, IRON THREAD и участники Оpen Fashion Studio

В Киеве завершилась Неделя Моды под лозунгом No Season Season. Ранее состоялись показы Frolov, Elena Burenina и Vorozhbyt&Zemskova. Смотрите самые интересные коллекции последнего дня UFW-2020 далее в материале.

Open Fashion Studio

3 сентября на подиуме Ukrainian Fashion Week представили новые имена индустрии моды. Гости увидели работы учеников Open Fashion Studio ANNA GAIOVA, ANNKARA и других, отличающиеся эффектностью и современностью, элегантностью и смелостью.

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

ZHARKO

"Новая коллекция "Вільна" – это свободная мода, непринужденный полет за пределы повседневности, свободное дыхание в самовыражении", – говорится о коллекции Катерины Жариковой на сайте UFW.

В своих работах дизайнерка использует необычные фактуры, натуральные материалы, простоту форм, которые создают удобство и дают чувство свободы.

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

IRON THREAD

Бренд IRON THREAD презентовал коллекцию, вдохновленную стритстайлом. Одежда в классическом сочетании белого и черного миксуется с серым и коричневым цветами.

Одежда из линейки EYES-CLOSED пестрит принтом "Гусиная лапка" и большими карманами. В коллекции очень много костюмов, как в стиле casual, так и в "пижамном".

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Напомним, что ранее в Копенгагене прошла Неделя моды офлайн. Смотрите лучшие streetstyle-образы гостей.

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