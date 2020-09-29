Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Париже стартовала Неделя Моды онлайн: расписание всех показов

Сегодня, 15:36

Свои коллекции покажут два украинских бренда

28 сентября в Париже стартовала Неделя Моды 2021, которая в этом сезоне пройдет онлайн. Помимо Dior, Louis Vuitton, Chanel и Miu Miu, свои коллекции представят украинские дизайнеры Litkovskaya и Anton Belinskiy. Далее смотрите расписание показов с 28 сентября по 6 октября, чтобы не пропустить самое интересное.

Dior

Когда: 29 сентября, 15:30

Модный дом Dior покажет коллекцию сезона весна-лето 2021, вдохновленную работами известной итальянской художницы-коллажиста Лючии Маркуччи. На фото ниже – локация, где будут дефилировать модели.

Фото: instagram.com/dior

Kenzo

Когда: 30 сентября, 11:30

В июле 2019 года пост креативного директора бренда занял Фелипе Оливейра Баптиста. В феврале этого года он показал свою дебютную коллекцию в Париже.

Фото: instagram.com/kenzo

Balmain

Когда: 30 сентября, 20:00

В этом году модный дом празднует 75-летие. Летний показ Balmain в столице Франции состоялся на палубе движущейся баржи, которая двигалась вдоль Сены.

Фото: instagram.com/balmain

Chloé

Когда: 1 октября, 14:00

Фото: Getty Images

Yohji Yamamoto

Когда: 2 октября, 19:00

Фото: Getty Images

Gabriela Hearst

Когда: 4 октября, 13:00

Фото: Getty Images

Chanel

Когда: 6 октября, 10:30

Фото: Getty Images

Louis Vuitton

Когда: 6 октября, 15:00

Фото: Getty Images

Полное расписание парижской Недели Моды смотрите на сайте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вдохновленные Атлантидой. Смотрите, как прошел показ Versace на Неделе моды в Милане
Неделя Моды показы Неделя моды в Париже
Реклама

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак

Популярные статьи

Сегодня, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

Вчера, 18:51Шоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

Вчера, 10:45Fun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Вчера, 09:36Шоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

Вчера, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 28 сентября: Овну нельзя лениться, а Тельцу нужно уделить время себе

Вчера, 00:15Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

27 сентябряWellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

27 сентябряEvents

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

27 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

27 сентябряEvents

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Тина Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками»
Тина Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками»
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять