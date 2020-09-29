В Париже стартовала Неделя Моды онлайн: расписание всех показов
Свои коллекции покажут два украинских бренда
28 сентября в Париже стартовала Неделя Моды 2021, которая в этом сезоне пройдет онлайн. Помимо Dior, Louis Vuitton, Chanel и Miu Miu, свои коллекции представят украинские дизайнеры Litkovskaya и Anton Belinskiy. Далее смотрите расписание показов с 28 сентября по 6 октября, чтобы не пропустить самое интересное.
Dior
Когда: 29 сентября, 15:30
Модный дом Dior покажет коллекцию сезона весна-лето 2021, вдохновленную работами известной итальянской художницы-коллажиста Лючии Маркуччи. На фото ниже – локация, где будут дефилировать модели.
Kenzo
Когда: 30 сентября, 11:30
В июле 2019 года пост креативного директора бренда занял Фелипе Оливейра Баптиста. В феврале этого года он показал свою дебютную коллекцию в Париже.
Balmain
Когда: 30 сентября, 20:00
В этом году модный дом празднует 75-летие. Летний показ Balmain в столице Франции состоялся на палубе движущейся баржи, которая двигалась вдоль Сены.
Chloé
Когда: 1 октября, 14:00
Yohji Yamamoto
Когда: 2 октября, 19:00
Gabriela Hearst
Когда: 4 октября, 13:00
Chanel
Когда: 6 октября, 10:30
Louis Vuitton
Когда: 6 октября, 15:00
Полное расписание парижской Недели Моды смотрите на сайте.
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