В Париже стартовала Неделя Моды онлайн: расписание всех показов

Свои коллекции покажут два украинских бренда

28 сентября в Париже стартовала Неделя Моды 2021, которая в этом сезоне пройдет онлайн. Помимо Dior, Louis Vuitton, Chanel и Miu Miu, свои коллекции представят украинские дизайнеры Litkovskaya и Anton Belinskiy. Далее смотрите расписание показов с 28 сентября по 6 октября, чтобы не пропустить самое интересное.

Dior

Когда: 29 сентября, 15:30

Модный дом Dior покажет коллекцию сезона весна-лето 2021, вдохновленную работами известной итальянской художницы-коллажиста Лючии Маркуччи. На фото ниже – локация, где будут дефилировать модели.

Фото: instagram.com/dior

Kenzo

Когда: 30 сентября, 11:30

В июле 2019 года пост креативного директора бренда занял Фелипе Оливейра Баптиста. В феврале этого года он показал свою дебютную коллекцию в Париже.

Фото: instagram.com/kenzo

Balmain

Когда: 30 сентября, 20:00

В этом году модный дом празднует 75-летие. Летний показ Balmain в столице Франции состоялся на палубе движущейся баржи, которая двигалась вдоль Сены.

Фото: instagram.com/balmain

Chloé

Когда: 1 октября, 14:00

Фото: Getty Images

Yohji Yamamoto

Когда: 2 октября, 19:00

Фото: Getty Images

Gabriela Hearst

Когда: 4 октября, 13:00

Фото: Getty Images

Chanel

Когда: 6 октября, 10:30

Фото: Getty Images

Louis Vuitton

Когда: 6 октября, 15:00

Фото: Getty Images

Полное расписание парижской Недели Моды смотрите на сайте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться