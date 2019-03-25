"Что за шторы?": Катя Осадчая в прозрачном платье возмутила подписчиков

Фанаты ведущей раскритиковали прозрачный наряд

Украинская ведущая Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катя Осадчая, которая восхитила фанатов ярко-красной шляпой и платьем, на этот раз расстроила своих подписчиков прозрачным нарядом.

На опубликованном снимке в Instagram знаменитость предстала в лавандовом прозрачном платье с рюшами и глубоким декольте от популярного украинского бренда the COAT. Рядом со звездой позирует ее муж и ведущий Юрий Горбунов в костюме тройке глубокого зеленого цвета и белых кроссовках.

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым Фото: instagram.com/kosadcha

Образ Кати дополняет стильный ансамбль из украшений ручной работы от Guzema Fine Jewelry. Из обуви ведущая предпочла обуть темные босоножки на завязках. Такой летний образ Осадчей раскритиковали подписчики, заявив, что дизайнерское платье напоминает шторы.

"Все супер... Но это платье?", "Пара красивая, но платье – ужас", "Что это на Кате за шторка?", – пишут поклонники под опубликованным фото.

Напомним, ранее Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне. А также запостила снимок, на котором запечатлена, стоящей на ступеньках одного из старинных домов в нежно-голубом свитере с высоким горлом.

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