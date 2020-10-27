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Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

Сегодня, 12:40

Верно подобранная косметика для волос и правильный уход надолго сохранят красоту локонов

Нет ничего лучше, чем выйти из салона с безупречной укладкой и великолепным новым цветом волос, чувствуя себя на миллион долларов. Экспериментировать с образами – это так интересно! Но что не так интересно, так это вред, который окрашивание наносит волосам, и то, насколько сложно за ними ухаживать потом. Секущиеся кончики, сухость, тусклость, ломкость, желтизна – обычные проблемы для тех, кто часто окрашивает локоны. Но не беспокойтесь, мы раскроем все секреты по уходу за окрашенными волосами!

Подберите правильный шампунь и кондиционер

Одни из первых продуктов, которые следует использовать девушкам, которые ухаживают за окрашенными волосами, – это шампунь и кондиционер, специально предназначенные для окрашенных волос. Важно, чтобы средства соответствовали потребностям ваших волос. Делайте выбор в пользу интенсивно увлажняющих шампуней и кондиционеров, которые вернут блеск окрашенным волосам. Также специально подобранные средства помогут волосам стать послушными и блестящими, убрать желтизну, такие как шампунь и кондиционер Серебристый Эффект Silber Effect от бренда BE KEEN ON HAIR. Их рекомендуется использовать для осветленных, обесцвеченных и седых волос. Шампунь содержит кератин и специальные добавки, благодаря которым он позволяет эффективно удалить желтый оттенок с волос и подчеркнуть их великолепный оттенок блонд. Кондиционер с кератином, пантенолом и миндальным протеином питает волосы, придает им ощутимый блеск и делает их послушными.

Серебристый Эффект Silber Effect от бренда BE KEEN ON HAIR
Серебристый Эффект Silber Effect от бренда BE KEEN ON HAIR

Используйте специальные маски-краски

У большинства из нас нет времени наносить маски для волос, но нужно превратить этот ритуал в привычку. Маски отлично подходят для восстановления поврежденных волос, а тонирующие помогут поддержать сочный оттенок волос между полноценными окрашиваниями, а то и вовсе заменить их. Питательная тонирующая маска ВВ Color Mask HAIR COMPANY освежает цвет, усиливает оттенки тонирования и мелирования, увлажняет и насыщает волосы влагой, придает им эффект "лифтинга и сияния", обеспечивает легкое расчесывание.

Тонирующая маска ВВ Color Mask от бренда HAIR COMPANY
Тонирующая маска ВВ Color Mask от бренда HAIR COMPANY

Ухаживающая маска-краска для обновления цвета Color Refresh Care C:EHKO имеет индивидуальную регулировку количества смеси на крышке и сочетает в себе как уход, так и обновление цвета. Пантенол облегчает расчесывание волос, масло оливок ухаживает за поврежденными и окрашенными волосами, оживляет их, а также делает их эластичными и блестящими. УФ-фильтр, который входит в состав продукта, защищает волосы от воздействия солнечных лучей.

Ухаживающая маска-краска для обновления цвета Color Refresh Care от бренда C:EHKO
Ухаживающая маска-краска для обновления цвета Color Refresh Care от бренда C:EHKO

Тонирующая маска 3 в 1 Mask Triple Function ING PROFESSIONAL идеально подходит для оживления цвета волос, а легкость в применении позволяет проводить окрашивание в домашних условиях. Она максимально омолаживает, питает, увлажняет и бережно воздействует на структуру волос.

Тонирующая маска 3 в 1 Mask Triple Function от бренда ING PROFESSIONAL
Тонирующая маска 3 в 1 Mask Triple Function от бренда ING PROFESSIONAL

Не мойте голову горячей водой

Хотя некоторым кажется, что горячий душ приятен, он не так хорош для вашего цвета волос. При мытье волос горячей водой кутикула открывается, позволяя вымыть цвет во время использования шампуня и кондиционера. Чтобы цвет не слился в канализацию, попробуйте помыть голову теплой водой, а кондиционер смыть прохладной. Это поможет предотвратить вымывание цвета и сухость.

Хитрости для светлых волос

Оттенки блонд выглядят шикарно, но за ними не так легко ухаживать. Для того, чтобы поддерживать безупречный оттенок, выбирайте средства, разработанные специально для светлых волос. Например, шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde HAIR COMPANY блокирует желтый оттенок у тех, кто после обесцвечивания волос намерен получить холодный оттенок. Формула шампуня разработана для оптимизации и стабилизации холодных оттенков обесцвеченных волос и обладает уникальными свойствами, благодаря которым он способен оказать весьма благотворное воздействие на состояние ваших волос. Так же в шампуне есть экстракты черники, белого жемчуга, шелка, витамин F и провитамин B5, которые после применения придают волосам жизненную силу, защищают и увлажняют, делают их еще более мягкими и блестящими.

Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde от бренда HAIR COMPANY
Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde от бренда HAIR COMPANY

Серебристая маска Care Basics C:EHKO специально создана для обесцвеченных и осветленных волос. Ее формула нейтрализует желтый оттенок и восстанавливает структуру волос. Миндальный протеин, масло черного тмина и алоэ вера дают волосам влагу и обеспечивают необходимыми витаминами и белками для укрепления стержня волоса. Активные компоненты маски укрепят структуру волос и защитят осветленные и седые волосы от вымывания пигмента и уф-лучей.

Серебристая маска Care Basics C:EHKO
Серебристая маска Care Basics C:EHKO

Берегите волосы от горячей укладки

И последнее, но не менее важное: старайтесь не выпрямлять и не завивать волосы с помощью утюжка или плойки. Сильный нагрев не подходит для окрашенных волос и приведет к сухости и тусклости.

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