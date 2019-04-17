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Цветочная феерия: учимся создавать образ с самым трендовым принтом

Летний гардероб – как носить цветочный принт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05

Сезон весна-лето 2019 покоряет модниц ярким цветочным принтом. Он сейчас на пике популярности. Как с одеждой сочетать трендовый узор и кому он подходит больше всего – разбиралась Наталья Тимуршина.

Растительные узоры – тренд весна-лето 2019! Теперь мода на флористические фантазии от россыпей гороха до цветущих бутонов на одежде.

С цветочным принтом гармонично сочетается сиреневый оттенок – считает стилист Наталья.

"Этот цвет – это прилив адреналина. Видите, очень красиво сочетается с цветом фуксии, очень красиво сочетается с цветом французской горчицы или цветом горошка", – рассказывает Наталья Степанова.

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Известная актриса Лариса Андреева – соглашается:

"Яркий, много оттенков, много цветов в такой гамме – это и розы, и цикламен и фуксия!", – говорит артистка.

Чтобы доказать, что в любом возрасте фиолетовый подходит – модели сорок плюс проводят фотосессию в одежде одной гаммы:

В каждой манекенщицы свой стиль. Впрочем, цветочные принты совершенно везде – на аксессуарах, на обуви. Некоторые украшают образы большими бутонами. Кто-то выбирает юбки – с сочетанием мелкого цветка. Для Ларисы идеальный весенний тотал-лук – дуэт пурпурных брюк и рубашки.

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Но персональный стилист Рост Дикой предостерегает модниц – с сиреневым цветом надо быть осторожнее. Нужно наловчиться правильно создавать образы с цветами.

Также Сегодня.Lifestyle ранее рассказывали, с чем можно носить джинсы разных фасонов: от skinny до классического кроя.

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