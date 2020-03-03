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Цветы, животный принт и геометрия: идеи красивого маникюра к 8 Марта

Яркие идеи весеннего маникюра к празднику 8 Марта

Марина Попович
Сегодня, 14:17

Маникюр к 8 Марта – это, в первую очередь, пробуждение, обновление, настроение "весна" и нежность. И ощущение, что все вокруг расцветает, в том числе женская красота и обаяние. Поэтому дизайн весеннего маникюра строится, как правило, вокруг зелени, цветов, нежных оттенков и всего, что ассоциируется с весной.

Оставим зимнее серебро, классический френч и темные грустные тона до следующего холодного сезона – добавим красок и женственности.

Идеи весеннего маникюра: цветочные мотивы

Первое, что ассоциируется с 8 Марта, – это, конечно, цветы. А воплощенные на ногтях, они смотрятся особенно красиво и изящно, а их обладательнице определенно добавляют шарма и обаяния.

Маникюр к 8 Марта: розы
Маникюр к 8 Марта: розы
Фото: Pinterest

Розы – неизменная почти уже классика. Нейл-мастера рисуют их алыми и красными, нюдовыми и золотыми, на всех ногтях или, как акцент, только на одном – тут все зависит от предпочтений и образа в целом.

Чем опасен маникюр и что надо требовать у мастера перед процедурой – смотрите видео:


Тюльпаны – еще один хит. Маникюр с тюльпаном смотрится стильно и свежо. А разнообразие цветов, в которых можно воплотить задумку, – практически все цвета радуги, от красного до фиолетового.

Маникюр к 8 Марта: тюльпан
Маникюр к 8 Марта: тюльпан
Фото: Pinterest

Очень интересно смотрится маникюр "мимоза": сочетание ярко-желтого и зелени на ногтях в виде символического весеннего цветка сразу же поднимут настроение. Подснежники, сирень, ромашки, крокусы – рисуйте на ногтях что угодно, лишь бы вам нравилось, а мастер попался умелый.

Маникюр к 8 Марта: мимоза
Маникюр к 8 Марта: мимоза
Фото: Pinterest

Общее пожелание к такому дизайну: чтобы смотрелось не наляписто, лучше наносить рисунок на один или несколько ногтей.

Зелень и веточки: самый модный маникюр на 8 Марта 2020

Топ сезона – маникюр с веточками. Фото с таким рисунком усыпаны Instagram-аккаунты модниц и нейл-мастеров. Этот дизайн будет интересно и выигрышно смотреться как на длинных ногтях, так и на коротких. Можно разрисовать зелеными узорами полностью все ногти, а можно остановиться на одном-двух, остальные покрыть цветом в тон фону, на котором изображены веточки, или контрастным цветом.

Модный маникюр к 8 Марта
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: Pinterest

Модный маникюр к 8 Марта
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: Pinterest

К слову, оттенки здесь можно использовать не только зеленые: от кобальта до ультрамарина, от глубокого винного до лимонного и кораллового. Экспериментируйте!

Новинки весеннего маникюра 2020

Среди трендов сезона 2020-2021 по-прежнему естественность, нюдовые оттенки и френч, но также популярен градиент (переход от одного цвета к другому), омбре, игра контрастов (покрытие разными цветами), орнамент и его вариации, а также рисунки растений и животных. Дизайн длинных ногтей к 8 Марта изобилует разнообразными принтами, так или иначе связанными с животным миром. Например, фламинго, ласточки, причудливые сказочные птички и звери (кролики, бабочки, пчелки, мишки), и даже мультяшные герои могут смотреться на ногтях практически, как произведения искусства.

Весенний маникюр: животный принт
Весенний маникюр: животный принт
Фото: Pinterest

Абстракция и геометрические мотивы продолжают быть в тренде. Блестки, глиттер, матовое покрытие в комбинации с глянцевым – также.

Весенний маникюр 2020: фотоподборка

Предлагаем вашему вниманию лучшие идеи оформления ногтей на 8 Марта. Вдохновляйтесь!

Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
Модный маникюр к 8 Марта
Фото: ss.beauty.zone
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Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи. Кроме того, рассказывали, куда поехать 8 Марта в Украине: ТОП интересных уголков страны.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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