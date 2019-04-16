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Дамская шляпа VS спортивная кепка: что модницы выбирают этим летом

Лето уже близко – выбираем женские шляпки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
Женские головные уборы на лето
Женские головные уборы на лето
Фото: Pinterest

Палящее солнце, легкий ветер – лето насыщенного разными проявлениями погоды. Отдыхая на море или прогуливаясь по открытой местности (в парке или на пикнике), наша голова требует защиты вопреки всем модным тенденциям. Когда речь идет о нашем здоровье, вопрос стиля сам по себе отпадает.

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Но, не стоит волноваться! И на такой случай дизайнеры позаботились о внешнем виде модниц, предложив стильные варианты головных уборов.

Так какой головной убор выбрать на весну/лето 2019 – дамскую шляпу или спортивную кепку? 

Перед тем, как приобрести летний головной убор, определитесь, где вы его будете носить. Для отдыха у моря лучше выбрать соломенную шляпу с широкими полями, чтобы волосы были защищены от выгорания. А вот для выхода в свет больше подойдут дамские шляпы с декоративными украшениями – бантами, стразами или, как у королевы Англии Елизаветы II – с цветами и вуалью

Для женщин, далеких от классического стиля, и у которых нет возможности посещать званые вечеринки, дизайнеры предлагают крутые блайзеры и спортивные кепки. Такие головные уборы служат для уличных прогулок и повседневной жизни в целом.  

Обратите внимание на материал!

Какой бы красивой кепка или шляпа не была, не поддавайтесь эмоциями и помните, на улице – самый жаркий период. Вы должны чувствовать комфорт, а кожа головы – дышать. Поэтому при выборе летнего головного убора акцентируйте внимание на натуральных материалах – соломе и хлопке.

Что касается цвета – чем ярче, тем круче! Не бойтесь цветных пятен в вашем образе, даже если это обычная кепка с джинсами. В 2019 году актуальны кислотные оттенки, которые хорошо смотрятся в исполнении спортивного блайзера. 

Сегодня.Lifestyle сделал подборку стильных головных уборов на весну/лето 2019. 

Женская джинсовая кепка на лето
Фото: Pinterest
Летняя кепка из натуральной ткани – льна
Фото: Pinterest
Дамская шляпа с огромными полями на лето/весну 2019
Фото: Pinterest
Женская кепка коричневого цвета с шиммером
Фото: Pinterest
Ажурная шляпа на лето для женщин
Фото: Pinterest
Соломенная шляпа с надписями и желтой лентой
Фото: Pinterest
Желтая спортивная кепка с названием бренда
Фото: Pinterest
Соломенная шляпа pantone с черной лентой
Фото: Pinterest
Шляпа-федора с цветочным принтом
Фото: Pinterest
Шляпа с огромными полями в горох
Фото: Pinterest
Белая тканевая шляпа с атласной лентой
Фото: Pinterest
Соломенная шляпка с цветами: выбираем головной убор на лето
Фото: Pinterest
Темно-синяя кепка из мелкого велюра
Фото: Pinterest
Соломенная шляпа с высоким основанием у головы
Фото: Pinterest
Женская соломенная кепка с названием бренда
Фото: Pinterest
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Ранее мы рассказывали о главных антитрендах нового модного сезона 2019. Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. 

О самых дорогих шляпах мира смотрите в сюжете: 

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