Дамская шляпа VS спортивная кепка: что модницы выбирают этим летом

Лето уже близко – выбираем женские шляпки

Женские головные уборы на лето Фото: Pinterest

Палящее солнце, легкий ветер – лето насыщенного разными проявлениями погоды. Отдыхая на море или прогуливаясь по открытой местности (в парке или на пикнике), наша голова требует защиты вопреки всем модным тенденциям. Когда речь идет о нашем здоровье, вопрос стиля сам по себе отпадает.

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Но, не стоит волноваться! И на такой случай дизайнеры позаботились о внешнем виде модниц, предложив стильные варианты головных уборов.

Так какой головной убор выбрать на весну/лето 2019 – дамскую шляпу или спортивную кепку?

Перед тем, как приобрести летний головной убор, определитесь, где вы его будете носить. Для отдыха у моря лучше выбрать соломенную шляпу с широкими полями, чтобы волосы были защищены от выгорания. А вот для выхода в свет больше подойдут дамские шляпы с декоративными украшениями – бантами, стразами или, как у королевы Англии Елизаветы II – с цветами и вуалью.

Для женщин, далеких от классического стиля, и у которых нет возможности посещать званые вечеринки, дизайнеры предлагают крутые блайзеры и спортивные кепки. Такие головные уборы служат для уличных прогулок и повседневной жизни в целом.

Обратите внимание на материал!

Какой бы красивой кепка или шляпа не была, не поддавайтесь эмоциями и помните, на улице – самый жаркий период. Вы должны чувствовать комфорт, а кожа головы – дышать. Поэтому при выборе летнего головного убора акцентируйте внимание на натуральных материалах – соломе и хлопке.

Что касается цвета – чем ярче, тем круче! Не бойтесь цветных пятен в вашем образе, даже если это обычная кепка с джинсами. В 2019 году актуальны кислотные оттенки, которые хорошо смотрятся в исполнении спортивного блайзера.

Сегодня.Lifestyle сделал подборку стильных головных уборов на весну/лето 2019.

Женская джинсовая кепка на лето Фото: Pinterest Летняя кепка из натуральной ткани – льна Фото: Pinterest Дамская шляпа с огромными полями на лето/весну 2019 Фото: Pinterest Женская кепка коричневого цвета с шиммером Фото: Pinterest Ажурная шляпа на лето для женщин Фото: Pinterest Соломенная шляпа с надписями и желтой лентой Фото: Pinterest Желтая спортивная кепка с названием бренда Фото: Pinterest Соломенная шляпа pantone с черной лентой Фото: Pinterest Шляпа-федора с цветочным принтом Фото: Pinterest Шляпа с огромными полями в горох Фото: Pinterest Белая тканевая шляпа с атласной лентой Фото: Pinterest Соломенная шляпка с цветами: выбираем головной убор на лето Фото: Pinterest Темно-синяя кепка из мелкого велюра Фото: Pinterest Соломенная шляпа с высоким основанием у головы Фото: Pinterest Женская соломенная кепка с названием бренда Фото: Pinterest 1/15

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