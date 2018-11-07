Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Деловая женщина: Джей Ло примерила необычный образ

Звезда выложила на своей странице ряд снимков в скромной одежде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo
Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес, не так давно всколыхнувшая сеть своей новой фотосессией для журнала InStyle, где появилась в эффектном зеленом наряде, подчеркнувшем все ее прелести, выложила новые снимки.

44382142_2233201213617047_2779164277199426061_n
Джей Ло
Фото: instagram/jlo

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram. На них Джей Ло запечатлена в сопровождении своего возлюбленного Алекса Родригеса.

44176978_558929827880416_5435961770580712704_n
Джей Ло
Фото: instagram/jlo

Дженнифер одета в белую водолазку и юбку с черной клеткой. На ногах поп-дивы белые босоножки с черным каблуком, а дополняет образ черная сумка из крокодиловой кожи и широкие солнцезащитные очки. Что сказать – не самый привычный образ, ведь мы чаще видим ее в более откровенных нарядах.

43986151_312614312668730_5619800913819002636_n
Джей Ло
Фото: instagram/jlo

Напомним, не так давно Дженнифер похвасталась кольцом с огромным бриллиантом, что дает повод думать о ее предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом. 

Ранее латиноамериканская исполнительница выложила в сеть очень горячее фото в бикини.

Еще несколько материалов по теме:
В блестках и мехах: Джей Ло пришла на вечеринку в свою честь Жених Дженнифер Лопес показал, что певица делает перед концертами Мэрайя Кэри похудела из-за Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес надела сверкающее платье за пять тысяч долларов Вера Брежнева появилась в фуражке модного украинского дизайнера
юбка звезда Дженнифер Лопес Джей Ло исполнительница образ Instagram Белый
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров