Деловая женщина: Джей Ло примерила необычный образ

Звезда выложила на своей странице ряд снимков в скромной одежде

Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес, не так давно всколыхнувшая сеть своей новой фотосессией для журнала InStyle, где появилась в эффектном зеленом наряде, подчеркнувшем все ее прелести, выложила новые снимки.

Джей Ло Фото: instagram/jlo

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram. На них Джей Ло запечатлена в сопровождении своего возлюбленного Алекса Родригеса.

Джей Ло Фото: instagram/jlo

Дженнифер одета в белую водолазку и юбку с черной клеткой. На ногах поп-дивы белые босоножки с черным каблуком, а дополняет образ черная сумка из крокодиловой кожи и широкие солнцезащитные очки. Что сказать – не самый привычный образ, ведь мы чаще видим ее в более откровенных нарядах.

Джей Ло Фото: instagram/jlo

Напомним, не так давно Дженнифер похвасталась кольцом с огромным бриллиантом, что дает повод думать о ее предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом.

Ранее латиноамериканская исполнительница выложила в сеть очень горячее фото в бикини.