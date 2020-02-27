Деловой костюм с брюками-клеш: новый урок стиля от Елены Зеленской

Первая леди Украины облачилась в наряд от украинского бренда

Супруга президента Украины Елена Зеленская, чей наряд для приема в Ватикане назвали траурным, продемонстрировала на публике новый модный образ в брючном костюме.

Так, для открытия фестиваля "NEOсвітній Арсенал" в "Мистецьком арсенале" Киева супруга президента надела серый костюм-двойку с брюками-клеш. В очередной раз Елена Зеленская предпочла наряд от любимого украинского бренда SIХ. Но это не первый выход первой леди в этом наряде. В декабре 2019 года она надела его во время официального визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

Елена Зеленская в костюме SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в костюме SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в костюме SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в костюме SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в костюме SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official 1/5

На первый взгляд, костюм выглядит весьма строгим, но кокетливости придает кожаный ремень на поясе. Также внимание притягивает классическая блуза лилового оттенка, который в этом сезоне занимает топовые позиции среди модников.

Для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто:

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