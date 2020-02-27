Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Деловой костюм с брюками-клеш: новый урок стиля от Елены Зеленской

Первая леди Украины облачилась в наряд от украинского бренда

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:39

Супруга президента Украины Елена Зеленская, чей наряд для приема в Ватикане назвали траурным, продемонстрировала на публике новый модный образ в брючном костюме.

Читайте также:
Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Так, для открытия фестиваля "NEOсвітній Арсенал" в "Мистецьком арсенале" Киева супруга президента надела серый костюм-двойку с брюками-клеш. В очередной раз Елена Зеленская предпочла наряд от любимого украинского бренда SIХ. Но это не первый выход первой леди в этом наряде. В декабре 2019 года она надела его во время официального визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

Елена Зеленская в костюме SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в костюме SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в костюме SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в костюме SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в костюме SIX
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
1/5

На первый взгляд, костюм выглядит весьма строгим, но кокетливости придает кожаный ремень на поясе. Также внимание притягивает классическая блуза лилового оттенка, который в этом сезоне занимает топовые позиции среди модников.

Для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто:

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия. Отметим, что Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
С чем носить пальто этой весной: beauty-урок от Елены Зеленской Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины Елене Зеленской — 42: ТОП-6 неповторимых нарядов первой леди
мода стиль Елена Зеленская первая леди Украины
Реклама

Новости партнеров

77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Сегодня, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Сегодня, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Вчера, 19:24Шоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

Вчера, 18:04Шоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляFun

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

25 февраляTravel

Дыра в стене: туристы без ума от необычной достопримечательности, фото

25 февраляFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Новости партнеров

Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть