Деми Мур – 57: ТОП-5 запоминающихся образов именинницы

Самая любимая вещь актрисы – украинская вышиванка

Деми Мур Фото: Getty Images

Голливудская актриса Деми Мур недавно шокировала признанием – по согласию матери в подростковом возрасте она была изнасилована старшим мужчиной, 11 ноября отмечает свой день рождения. И несмотря на то, что звезде сегодня исполняется 57 лет, кажется, что у ее красоты нет границ и времени. Она выглядит потрясающе, а каждый ее выход на красную дорожку сопровождается эффектными образами.

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В честь дня рождения знаменитости Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-5 самых красивых образов звезды. Отметим, что Деми Мур обожает украинские вышиванки. В ее гардеробном арсенале можно насчитать ни одну единицу традиционной украинской одежды. Более того, актриса надевает вышиванку не только в обыденные дни, но и даже на праздники!

Ярко-желтая вышиванка от украинского бренда Vita Kin

В этом году голливудская актриса Деми Мур была замечена в ярко-желтом платье-вышиванке от украинского бренда Vita Kin.

Для светского мероприятия, которое было посвящено десятой годовщине брака бывшего мужа Брюса Уиллиса, знаменитость решила выбрать весьма нестандартный наряд. Жгучая брюнетка появилась в длинной вышиванке с поясом, расшитой белыми узорами.

Деми Мур в вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin Фото: instagram.com/demi.moore

Изделие из льна придавало образу Деми невероятной натуральности и легкости. Светский выход актрисы дополнили распущенные волосы и темные солнцезащитные очки.

Краски лета – зеленая вышиванка от Vita Kin

Недавно актриса снова порадовала выходом в традиционном украинском наряде. Правда, на этот раз выбор Деми Мур пал на более драматические оттенки – темное платье с зеленой вышивкой идеально подчеркивало красоту жгучей брюнетки Голливуда. Более того, на своей странице в Instagram 56-летняя звезда не только опубликовала снимок в традиционной украинской одежде, но и публично поблагодарила дизайнера Vita Kin за такой эксклюзив.

11 Авг 2019 в 3:58 PDT INSTAGRAM (@moore2d)

Свой образ актриса дополнила босоножками на низком ходу, черными солнцезащитными очками и темно-синим платком.

Черная строгость для Met Gala

В этом году на Met Gala Деми Мур красовалась в платье черного цвета от Saint Laurent с глубоким декольте. Длинные темные волосы Деми уложила аккуратными волнами. Классический макияж, бриллиантовые серьги и длинная цепочка дополнили образ.

Деми Мур в платье Saint Laurent Фото: Getty Images

Несмотря на то, что образы остальных звезд были достаточно эпатажными, актриса осталась верна элегантной классике.

Цветочная аппликация для закрытого мероприятия

Этим летом актриса посетила закрытую выставку художницы Синди Шерман в Национальной портретной галерее в Лондоне. Для выхода в свет Деми Мур сделала ставку на черном макси-платье с цветочной аппликацией и аккуратным V-образным вырезом на декольте, сочетая наряд с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.

Деми Мур на выставке в Лондоне Фото: Getty Images

В шляпке с вуалью: Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении

В прошлом году состоялась королевская свадьба младшей дочери герцога Йоркского Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбэнка.

Среди гостей также оказалась 55-летняя голливудская звезда Деми Мур. Актриса надела элегантное вишневое платье, которое дополнила шляпкой с вуалью в тон и клатчем. Выглядела при этом Деми очень стильно, а компанию ей составил известный флорист Эрика Батербо.

Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении Фото: Фото: AFP 1/5

Напомним, Деми Мур совсем скоро выпустит книгу под названием "Наизнанку". Перед продажей мемуаров в интернете появляются самые резонансные отрывки из ее автобиографии. В частности, Деми Мур раскрыла скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером.

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