Деми Мур – 57: ТОП-5 запоминающихся образов именинницы
Самая любимая вещь актрисы – украинская вышиванка
Голливудская актриса Деми Мур недавно шокировала признанием – по согласию матери в подростковом возрасте она была изнасилована старшим мужчиной, 11 ноября отмечает свой день рождения. И несмотря на то, что звезде сегодня исполняется 57 лет, кажется, что у ее красоты нет границ и времени. Она выглядит потрясающе, а каждый ее выход на красную дорожку сопровождается эффектными образами.
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В честь дня рождения знаменитости Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-5 самых красивых образов звезды. Отметим, что Деми Мур обожает украинские вышиванки. В ее гардеробном арсенале можно насчитать ни одну единицу традиционной украинской одежды. Более того, актриса надевает вышиванку не только в обыденные дни, но и даже на праздники!
В этом году голливудская актриса Деми Мур была замечена в ярко-желтом платье-вышиванке от украинского бренда Vita Kin.
Для светского мероприятия, которое было посвящено десятой годовщине брака бывшего мужа Брюса Уиллиса, знаменитость решила выбрать весьма нестандартный наряд. Жгучая брюнетка появилась в длинной вышиванке с поясом, расшитой белыми узорами.
Изделие из льна придавало образу Деми невероятной натуральности и легкости. Светский выход актрисы дополнили распущенные волосы и темные солнцезащитные очки.
Недавно актриса снова порадовала выходом в традиционном украинском наряде. Правда, на этот раз выбор Деми Мур пал на более драматические оттенки – темное платье с зеленой вышивкой идеально подчеркивало красоту жгучей брюнетки Голливуда. Более того, на своей странице в Instagram 56-летняя звезда не только опубликовала снимок в традиционной украинской одежде, но и публично поблагодарила дизайнера Vita Kin за такой эксклюзив.
Свой образ актриса дополнила босоножками на низком ходу, черными солнцезащитными очками и темно-синим платком.
В этом году на Met Gala Деми Мур красовалась в платье черного цвета от Saint Laurent с глубоким декольте. Длинные темные волосы Деми уложила аккуратными волнами. Классический макияж, бриллиантовые серьги и длинная цепочка дополнили образ.
Несмотря на то, что образы остальных звезд были достаточно эпатажными, актриса осталась верна элегантной классике.
Этим летом актриса посетила закрытую выставку художницы Синди Шерман в Национальной портретной галерее в Лондоне. Для выхода в свет Деми Мур сделала ставку на черном макси-платье с цветочной аппликацией и аккуратным V-образным вырезом на декольте, сочетая наряд с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.
В прошлом году состоялась королевская свадьба младшей дочери герцога Йоркского Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбэнка.
Среди гостей также оказалась 55-летняя голливудская звезда Деми Мур. Актриса надела элегантное вишневое платье, которое дополнила шляпкой с вуалью в тон и клатчем. Выглядела при этом Деми очень стильно, а компанию ей составил известный флорист Эрика Батербо.
Напомним, Деми Мур совсем скоро выпустит книгу под названием "Наизнанку". Перед продажей мемуаров в интернете появляются самые резонансные отрывки из ее автобиографии. В частности, Деми Мур раскрыла скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером.
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