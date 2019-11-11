Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Деми Мур – 57: ТОП-5 запоминающихся образов именинницы

Самая любимая вещь актрисы – украинская вышиванка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Деми Мур
Деми Мур
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Деми Мур недавно шокировала признанием – по согласию матери в подростковом возрасте она была изнасилована старшим мужчиной, 11 ноября отмечает свой день рождения. И несмотря на то, что звезде сегодня исполняется 57 лет, кажется, что у ее красоты нет границ и времени. Она выглядит потрясающе, а каждый ее выход на красную дорожку сопровождается эффектными образами.

Деми Мур крутила роман с одним из самых влиятельных мужчин мира. Об этом смотрите в нашем сюжете:

В честь дня рождения знаменитости Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-5 самых красивых образов звезды. Отметим, что Деми Мур обожает украинские вышиванки. В ее гардеробном арсенале можно насчитать ни одну единицу традиционной украинской одежды. Более того, актриса надевает вышиванку не только в обыденные дни, но и даже на праздники!

Ярко-желтая вышиванка от украинского бренда Vita Kin

В этом году голливудская актриса Деми Мур была замечена в ярко-желтом платье-вышиванке от украинского бренда Vita Kin.

Читайте также:
Деми Мур уже два года состоит в отношениях с женщиной – СМИ

Для светского мероприятия, которое было посвящено десятой годовщине брака бывшего мужа Брюса Уиллиса, знаменитость решила выбрать весьма нестандартный наряд. Жгучая брюнетка появилась в длинной вышиванке с поясом, расшитой белыми узорами.

Деми Мур в вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin
Деми Мур в вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin
Фото: instagram.com/demi.moore

Изделие из льна придавало образу Деми невероятной натуральности и легкости. Светский выход актрисы дополнили распущенные волосы и темные солнцезащитные очки.

Краски лета – зеленая вышиванка от Vita Kin

Недавно актриса снова порадовала выходом в традиционном украинском наряде. Правда, на этот раз выбор Деми Мур пал на более драматические оттенки – темное платье с зеленой вышивкой идеально подчеркивало красоту жгучей брюнетки Голливуда. Более того, на своей странице в Instagram 56-летняя звезда не только опубликовала снимок в традиционной украинской одежде, но и публично поблагодарила дизайнера Vita Kin за такой эксклюзив.

INSTAGRAM (@moore2d)

Свой образ актриса дополнила босоножками на низком ходу, черными солнцезащитными очками и темно-синим платком.

Черная строгость для Met Gala

В этом году на Met Gala Деми Мур красовалась в платье черного цвета от Saint Laurent с глубоким декольте. Длинные темные волосы Деми уложила аккуратными волнами. Классический макияж, бриллиантовые серьги и длинная цепочка дополнили образ.

Деми Мур в платье Saint Laurent
Деми Мур в платье Saint Laurent
Фото: Getty Images

Несмотря на то, что образы остальных звезд были достаточно эпатажными, актриса осталась верна элегантной классике.

Цветочная аппликация для закрытого мероприятия

Этим летом актриса посетила закрытую выставку художницы Синди Шерман в Национальной портретной галерее в Лондоне. Для выхода в свет Деми Мур сделала ставку на черном макси-платье с цветочной аппликацией и аккуратным V-образным вырезом на декольте, сочетая наряд с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.

Деми Мур на выставке в Лондоне
Деми Мур на выставке в Лондоне
Фото: Getty Images

В шляпке с вуалью: Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении

В прошлом году состоялась королевская свадьба младшей дочери герцога Йоркского Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбэнка.

Среди гостей также оказалась 55-летняя голливудская звезда Деми Мур. Актриса надела элегантное вишневое платье, которое дополнила шляпкой с вуалью в тон и клатчем. Выглядела при этом Деми очень стильно, а компанию ей составил известный флорист Эрика Батербо.

Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
Деми Мур на свадьбе принцессы Евгении
Фото: Фото: AFP
1/5

Напомним, Деми Мур совсем скоро выпустит книгу под названием "Наизнанку". Перед продажей мемуаров в интернете появляются самые резонансные отрывки из ее автобиографии. В частности, Деми Мур раскрыла скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась в попытке суицида Скелеты в шкафу Деми Мур: какие секреты актриса раскрыла в своих мемуарах "Я чувствовала себя в ловушке": Деми Мур об изнасиловании по согласию матери
мода актриса День рождения стиль Деми Мур
Реклама

Новости партнеров

Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Потап показал мокрую Настю Каменских (фото)
Потап показал мокрую Настю Каменских (фото)
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски

Популярные статьи

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

Вчера, 11:45Техно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Вчера, 10:38Fun

10 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряТехно

"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

Новости партнеров

Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками