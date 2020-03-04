День мини-юбки: кто из украинских звезд их обожает, а кто ненавидит

Камалия призналась, что с помощью мини-юбок привлекала мужчин

4 марта во всем мире отмечают День мини-юбки. Недаром эта вещь в женском гардеробе имеет право на отдельный праздник, ведь это негласное женское оружие, которое хотя бы раз выручало каждую красавицу. В эфире программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", звездные девушки рассказали, любят ли носить этот соблазнительный элемент одежды.

Певица Камалия без лишней скромности признается – мини-юбки обожает. А в юности именно из-за них даже создавала пробки.

"Какое-то время мини-юбки были прямо моей темой, особенно в юности я их очень любила. Конечно, автомобили всегда останавливались, пока я доходила до остановки от университета. 5-6 машин по дороге останавливались, и мужчины предлагали подвезти", – вспомнила Камалия.

Певица Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

И хотя внимание мужчин Камалии льстило, в первую попавшуюся машину не садилась. Но даже сегодня уже любимая жена и мама двух замечательных дочерей от мини в своем гардеробе не отказалась.

"Конечно, в моем гардеробе есть и мини-юбки, и мини-платья. Я и на сцену надеваю, и в жизни куда-то. Чувствуешь себя привлекательной и сексуальной", – поделилась певица.

Точно разбирается в мини-юбках певица Солоха. Девушка говорит – чем юбка короче, тем лучше.

Певица Солоха Фото: instagram.com/soloha_official

"У меня их очень много. 20 различных костюмов с мини-юбками точно есть. Если я уже спортивная певица, у меня хорошие спортивные ноги, то почему не показывать, зачем прикрывать такую ​​красоту!" – заявила Солоха в интервью "Ранку з Україною".

А вот Наталка Карпа свои мини-юбки давно отложила подальше в шкаф. И не удивительно – в декабре Карпа стала мамой. Поэтому в приоритете, конечно, удобная одежда. Но о работе Наталка тоже не забыла. Недавно певица впервые после родов вернулась на сцену. И теперь, говорит, время вспомнить о том самом мини.

"Мини-юбки когда-то были мастхэвом в моем гардеробе, потом я перешла на другую длину. Но теперь надо вернуться в форму, чтобы я могла без проблем надеть мини. Так что это будет своеобразной точечкой к возвращению в форму", – рассказывает Наталка Карпа.

Певица Гайтана мини-юбки, наоборот, носить не любит, особенно на сцене. Понимание, что комфорт важнее длины наряда, приходит, говорит звезда, к артистам с опытом.

Певица Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Я как-то надевала такие узкие платья и потом одной рукой держала микрофон, а второй постоянно поправляла эту юбку. Это меня просто бесит – ты выходишь на сцену, два шага сделал и все, эта юбка у тебя подлезает. Поэтому когда я вижу, что кто-то на сцене держит мини одной рукой, я начинаю смеяться. Не нужно себя так сковывать. Людям кажется, что это красиво, но когда ты вот так ходишь, то это выглядит смешно", – отметила Гайтана.

Однако скрыть ноги или всем показать, удобно или красиво, макси или мини – выбирать каждому на свой вкус.

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