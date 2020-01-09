День рождения Кейт Миддлтон: ТОП-4 самых дорогих нарядов герцогини за 2019 год

Траты на гардероб герцогини возросли вдвое с 2018 года

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Сегодня, 9 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон празднует свое 38-летие. Одна из самых стильных членов королевской семьи по стоимости своих нарядов наступает на пятки еще одной модницы – Меган Маркл. Более того, герцогиня Кембриджская в прошлом году осуществила около 80 официальных выходов, а стоимость гардероба Кейт в 2019 году составила 103 тысячи фунтов стерлингов (более 3 миллионов гривен).

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В честь дня рождения Кейт Миддлтон Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых дорогостоящих нарядов, которые супруга принца Уильяма надевала в 2019 году.

Одним из самых дорогих образов был наряд герцогини Кембриджской на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающем белом платье от Alexander McQueen и туфлях от Jimmy Choo. Стоимость этого выхода составляла около 155 тысяч гривен.

Герцогиня в платье Alexander McQueen Фото: instagram.com/kensingtonroyal

К числу самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной ко дню АНЗАК – национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Для выхода она выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia оттенка бирюзы, который обошелся почти в 4 тысячи долларов (около 96 тысяч гривен).

Кейт Миддлтон в пальто от Catherine Walker Фото: Getty Images

Весной 2019 года герцогиня восхитила нежным образом на конных скачках. Стильная Кейт Миддлтон, чьи образы создает экс-редактор британского Vogue, сделала ставку на женственном платье в стиле "бонтон" от ливанского кутюрье Elie Saab стоимостью в 4,6 тысяч долларов (около 110 тысяч гривен).

Супруга Уильяма в ансамбле Elie Saab Фото: Getty Images

Во время официального визита в Ирландию для одного из выходов в свет герцогиня выбрала пальто с кейпом небесно-голубого цвета. Стоимость наряда из осенне-зимней коллекции 2018 английского бренда Mulberry – 1735 фунтов (около 60 тысяч гривен). Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

Кейт Миддлтон в пальто от Mulberry Фото: AFP

Более подробно о биографии и интересных фактах из жизни герцогини Кейт Миддлтон читайте в нашем материале.

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