Дети Синди Кроуфорд снялись для Calvin Klein

Кайя и Пресли Гербер приняли участие в рекламной кампании бренда Calvin Klein

Кайя Гербер. Фото: instagram/presleygerber

16-летняя Кайя Гербер и 18-летний Пресли Гербер, которые являются детьми супермодели Синди Кроуфорд, снялись в рекламе новой коллекции бренда Calvin Klein.

Новая рекламная кампания получила название Together in Denim. Помимо звездных детей Кроуфорд в ней приняли участие такие молодые модели, как Лулу Тенни, Селена Форрест, Саманта Эллсворт и другие. Все они примерили главные тренды осени – темные джинсы и вещи оверсайз.

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Ранее всемирно известный модельер Карл Лагерфельд создал вместе с Кайей Гербер новую коллекцию. Коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia, и в сети уже появились первые снимки рекламной кампании, над которой работал сам Лагерфельд. На них Кайя позирует на одном из пляжей Лос-Анджелеса в различных образах – от романтического до спортивного.

А не так давно дочери голливудского актера Юэна МакГрегора, 22-летняя Клара и 16-летняя Эстер снялись в мини-ленте, посвященной знаменитой сумке Fendi Peekaboo, которая празднует свой первый юбилей – 10 лет. На видео девушки гуляют по полям и пляжам, отправляются в путешествие, ходят по городу. И везде при этом их неизменными спутницами остаются сумки.